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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة جندي بالجيش اللبناني في قصف إسرائيلي على النبطية

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
قسم الخارجي

أفادت الجيش اللبناني، يوم السبت بإصابة جندي جراء قصف إسرائيلي من طائرة مسيرة، استهدفت عسكريًّا في الجيش أثناء انتقاله قرب ​مستشفى النجدة​ - النبطية دون إصابته، ثم استهدفته مجددًا على طريق كفررمان - النبطية، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قصف أكثر من 70 موقعًا تابعًا لحزب الله في جنوب لبنان، خلال اليوم الماضي.

وأوضح جيش الاحتلال، أن الأهداف شملت منصات إطلاق صواريخ ومبانٍ يستخدمها الحزب لشنّ هجمات، وفقا لما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قتل عددًا من عناصر حزب الله في مناطق جنوب لبنان التي تتواجد فيها القوات.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أفاد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي أن الدعوة لنزع سلاح حزب الله لا تهدف إلى إرضاء الولايات المتحدة أو إسرائيل، بل تنبع من رغبة اللبنانيين في "العيش في بلد طبيعي".

وأكد الوزير اللبناني، على هامش زيارته إلى باريس هذا الأسبوع للقاء نظيره الفرنسي جان نويل بارو، حيث شدد على أن وقف إطلاق النار في لبنان يجب ألا يكون جزءاً من الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

إصابة جندي بالجيش اللبناني الجيش اللبناني قصف إسرائيلي قصف إسرائيلي على النبطية

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