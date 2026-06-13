القوات الماليزية المشاركة بـ«اليونيفيل» تعلن التأهب عقب إصابة جنديين في لبنان

أصدرت وزارة الدفاع الماليزية، اليوم السبت، تعليمات لأفراد الكتيبة الماليزية 850-13 بتعزيز الإجراءات الأمنية والبقاء في حالة تأهب بعد أن أصيب اثنان من جنود حفظ السلام الماليزيين في لبنان بجروح طفيفة جراء شظايا قنبلة عقب غارة جوية وقعت أمس الأول الخميس.

وقال وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نورد الدين إن هذه الخطوة مهمة لضمان سلامة قوات حفظ السلام الماليزية التي تعمل حالياً في منطقة النزاع، حسبما أوردت وكالة أنباء (برناما) الماليزية.

وأضاف أن الإصابات نجمت عن شظايا قنبلة سقطت بالقرب من موقع القوات في بلدة حاريص بجنوب لبنان، وليست نتيجة هجوم مباشر، مؤكدًا أن المصابين يتلقون العلاج وحالتهم جميعًا مستقرة.

وأضاف أن مجلس الأمن الدولي يعيد تقييم وضع قوات حفظ السلام في لبنان، حيث من المقرر أن تنتهي ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في شهر ديسمبر.

وأشار وزير الدفاع الماليزي إلى أن الحكومة تخطط حاليًا لإعادة جميع أفراد الكتيبة الماليزية 850-13، التي تشارك في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، إلى الوطن بحلول نهاية العام الجاري.

لكنه أكد أنه إذا قررت الأمم المتحدة أن استمرار وجود قوات حفظ السلام ضروري لمنع لبنان من الانزلاق إلى حالة من الدمار الشامل، فإن ماليزيا مستعدة للنظر في مثل هذا التعاون.