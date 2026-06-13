المصريين الأحرار مهنئًا تنسيقية السياسيين: 8 أعوام رسخت حضور الشباب داخل مدرسة وطنية للحوار

تقدم حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بخالص التهنئة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بمناسبة مرور ثمانية أعوام على تأسيسها، والتي أصبحت إحدى التجارب الوطنية البارزة في تأهيل الشباب وإعداد كوادر سياسية قادرة على المشاركة الفاعلة في الشأن العام.

وأكد الحزب ، أن تمكين الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة والحوار وصناعة الأفكار يمثل ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة، مشيدًا بما قدمته التنسيقية من نماذج شبابية أسهمت في تعزيز ثقافة الحوار والتعاون الوطني.

كما جدد حزب المصريين الأحرار ، إيمانه الراسخ بأهمية الاستثمار في الكفاءات الشابة، ودعم كل الجهود الوطنية الرامية إلى إعداد أجيال تمتلك المعرفة والقدرة على تحمل المسؤولية، بما يعزز من حيوية الحياة السياسية المصرية وقدرتها على مواكبة التحديات والمتغيرات.

وأعرب الحزب عن تمنيه لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دوام النجاح والتوفيق، ومواصلة دورها في دعم الكفاءات الوطنية وترسيخ قيم الحوار والمشاركة من أجل مصر التي نحلم بها .