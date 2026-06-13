قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد الحديقة المتحفيةومعرض الحرف اليدوية في رشيد بالبحيرة
تصاعد التوتر.. السويد تعترض طائرتين روسيتين فوق بحر البلطيق
إمام عاشور ومحمد صلاح.. لقطة تشعل الجماهير وتلهب حماس المصريين قبل مباراة بلجيكا
بسبب فيديو على “تيك توك”.. التفاصيل الكاملة لتأييد حبس كروان مشاكل سنتين مع الشغل وتغريمه 200 ألف جنيه
بالمساحات والأنشطة والرابط | طرح أراضي استثمارية في 7 مدن جديدة
الضرائب تعرض استراتيجية التحول الرقمي لبناء اقتصاد قائم على الرقمنة
الاتحاد الأوروبي يصوت على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة.. أجواء شديدة الحرارة ورياح
إسرائيل تشعل الجنوب اللبناني.. الإحتلال يقصف أكثر من 70 موقعًا لحزب الله خلال 24 ساعة
انتحال صفة الطبيب.. خطر يهدد صحة المواطنين وجهود مكثفة لمواجهة المخالفين
الإصلاح بين المتخاصمين.. لماذا جعله الإسلام من أفضل الأعمال؟
منافس مصر.. إجراءات جديدة داخل منتخب بلجيكا في مونديال 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المصريين الأحرار مهنئًا تنسيقية السياسيين: 8 أعوام رسخت حضور الشباب داخل مدرسة وطنية للحوار

عصام خليل ، رئيس حزب المصريين الأحرار
عصام خليل ، رئيس حزب المصريين الأحرار
حسن رضوان

تقدم حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بخالص التهنئة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بمناسبة مرور ثمانية أعوام على تأسيسها، والتي أصبحت إحدى التجارب الوطنية البارزة في تأهيل الشباب وإعداد كوادر سياسية قادرة على المشاركة الفاعلة في الشأن العام.

وأكد الحزب ، أن تمكين الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة والحوار وصناعة الأفكار يمثل ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة، مشيدًا بما قدمته التنسيقية من نماذج شبابية  أسهمت في تعزيز ثقافة الحوار والتعاون الوطني.

كما جدد حزب المصريين الأحرار ، إيمانه الراسخ بأهمية الاستثمار في الكفاءات الشابة، ودعم كل الجهود الوطنية الرامية إلى إعداد أجيال تمتلك المعرفة والقدرة على تحمل المسؤولية، بما يعزز من حيوية الحياة السياسية المصرية وقدرتها على مواكبة التحديات والمتغيرات.

وأعرب الحزب عن تمنيه لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دوام النجاح والتوفيق، ومواصلة دورها في دعم الكفاءات الوطنية وترسيخ قيم الحوار والمشاركة من أجل مصر التي نحلم بها . 

حزب المصريين الأحرار عصام خليل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد صيام

أزمة داخل كمبوند بالشيخ زايد.. أحمد صيام يطلق استغاثة ويطالب بحماية السكان

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

ريهام سعيد

ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بإعلان الانفصال عن زوجها ووالد نجلها

أصحاب المعاشات

نسبة الزيادة كام؟ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

الزمالك

خلال ساعات.. إعلامى يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

جثة بجوار معسكر إيران

العثور على جثة قرب معسكر إيران في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

وزير البترول

وزير البترول: استقبال أولى كميات الغاز القبرصي من حقل كرونوس خلال 2028

وزير الصحة يشهد تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحي

وزير الصحة يشهد تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا

الصادرات الزراعية

21 سوقًا جديدًا في 6 أشهر.. كيف حققت الصادرات الزراعية المصرية هذا الإنجاز؟

بالصور

رزان جمال: “أسد” خطوة مهمة فى مسيرتي الفنية.. ودرس اللهجة المصرية بسبب الفيلم.. حوار

رزان جمال
رزان جمال
رزان جمال

فستان لافت.. نسرين أمين تستعرض رشاقتها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

إزالة 11 تعديا بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي بالشرقية

إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات

إطلالة لافتة.. ميرهان حسين تستعرض جمالها في أحدث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

فيديو

رامي صبري

قبل ألبومه فى 16 يونيو.. رامي صبري يطرح أغنية «القمر»| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد