لتعزيز التعاون المشترك..وفد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

التقى وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بمقر الجهاز، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

واستهل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اللقاء بالترحيب بوفد نواب التنسيقية، مؤكدًا أن أبواب الجهاز مفتوحة دائماً لتقديم أي معلومات أو بيانات تدعم العمل الرقابي والتشريعي، باعتبار ذلك صلب اختصاصات الجهاز المنفتح على الشركاء الوطنيين والجهات الداعمة، تماماً كما هو منفتح على الهيئات الدولية.

وأشاد المستشار محمد الفيصل يوسف، بالتطور الملموس والتحسن المستمر في علاقة الجهاز بالبرلمان، لا سيما في ظل رئاسة المستشار هشام بدوي لمجلس النواب، كونه الرئيس السابق للجهاز، مما يعزز التفاهم المشترك بين الجانبين.

واستعرض رئيس الجهاز خلال اللقاء الجذور التاريخية لعمل الجهاز وآليات تعاونه الممتد مع البرلمان منذ تأسيسه، مشدداً على الاستقلالية التامة التي يتمتع بها الجهاز، ومدى التقدير البالغ الذي تحظى به تقاريره من مختلف الجهات في الدولة.

كما أوضح طبيعة الدور الرقابي الذي يمارسه الجهاز والصلاحيات الممنوحة له قانونيًا ودستوريًا لردع المخالفات وحماية المال العام، مشيرًا في الوقت ذاته إلى طبيعة العلاقة التكاملية التي تجمع بين الجهاز وباقي الأجهزة الرقابية الأخرى في الدولة.

وعلى الصعيد الدولي والإقليمي، تطرق رئيس الجهاز إلى الإنجازات والنجاحات التي حققها الجهاز في المنظمات الدولية والأفريقية والعربية، فضلاً عن جهوده على المستوى الداخلي، ونوّه إلى الثقل الرقابي الخارجي لمصر والذي يتجسد في التواجد القوي والفاعل للجهاز المركزي للمحاسبات وعضويته في 12 منظمة وهيئة دولية وإقليمية، مما يعكس الثقة الدولية الكبيرة في الكوادر الرقابية المصرية وخبراتها المتراكمة.

ومن جانبهم، أشاد وفد نواب التنسيقية بالأهمية الاستراتيجية للتقارير الصادرة عن الجهاز، مؤكدين أنها تمثل مرجعية أساسية تسترشد بها اللجان البرلمانية المختلفة في ممارسة مهامها التشريعية والرقابية، وأشاروا إلى الأهمية البالغة لاستدامة قنوات التواصل والتعاون المشترك بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وأعربت النائبة مي كرم جبر، عن تقديرها البالغ للدور المحوري الذي يلعبه الجهاز المركزي للمحاسبات في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية.

وفي السياق ذاته، أشاد النائب محمد تيسير مطر، بجهود رئيس الجهاز في النهوض بالمنظومة الرقابية وتطوير آليات تدفق ونقل المعلومات، مؤكداً على الأهمية البالغة لتأسيس قنوات تواصل دائم ومستمر بين الجهاز والتنسيقية بما يصب في مصلحة المواطن.

فيما أشادت النائبة نشوى الشريف، بالطفرة الملحوظة والتواجد الدولي القوي والملموس للجهاز في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها تقارير الجهاز تحت قبة مجلس النواب.

من جانبه، وجّه النائب حسام خليل، الشكر لرئيس الجهاز على حسن الاستقبال والشفافية في طرح المعلومات.

وأكدت النائبة نيفين إسكندر، على الجدية والدقة المتناهية التي يتسم بها موظفو الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرة إلى الشمولية الكبيرة التي تتميز بها تقارير الجهاز عن العام المالي، ودورها المحوري في ضبط وتقييم الأداء الحكومي.

ضم وفد نواب التنسيقية النائبة مي كرم جبر، منسق الزيارة، والنائب ⁠محمود رشاد، والنائب محمد تيسير مطر، والنائبة نشوى الشريف، والنائب ⁠مصطفى عمر، والنائبة ⁠مروة حلاوة، والنائب ⁠حسام خليل، والنائب مصطفى جبر، والنائب أحمد عصام، والنائبة فاطمة عادل، والنائبة ⁠نيفين إسكندر، أعضاء مجلس النواب، ومحمد أشرف ضيف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .