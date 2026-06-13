رئيس ثقافة الشيوخ يهنئ تنسيقية شباب الأحزاب بالذكرى الثامنة لتأسيسها

هنّأ المستشار محمد عمران، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ ، وأمين عام حزب الجبهة الوطنية، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور ثمانية أعوام على تأسيسها، مشيدًا بما حققته من حضور سياسي وشبابي مؤثر خلال السنوات الماضية.

وأكد عمران ، أن التنسيقية قدمت تجربة وطنية ناجحة في تمكين الشباب وتأهيل الكوادر السياسية، وأسهمت في تطوير أدوات العمل العام وفتح مساحات أوسع أمام مشاركة الشباب في مواقع صنع القرار.

التنسيقية أفرزت نماذج شابة أثبتت كفاءتها في المحافل التشريعية والتنفيذية

وأشار إلى أن التنسيقية استطاعت خلال مسيرتها أن تفرز نماذج شابة أثبتت كفاءتها في المحافل التشريعية والتنفيذية، ورسخت مفهوم العمل الوطني القائم على الشراكة والتنوع وبناء القدرات.

وأعرب المستشار محمد عمران، عن خالص تمنياته للتنسيقية بمزيد من النجاح والتقدم، ومواصلة دورها كمنصة وطنية داعمة للأفكار الجديدة وصناعة القيادات، بما يعزز مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.