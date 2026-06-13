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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مصير مظلم وأطلقت الجمهورية الجديدة

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمود مرجان، عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو ستظل واحدة من أهم المحطات الوطنية في تاريخ مصر الحديث، بعدما نجحت في الحفاظ على مؤسسات الدولة وصون هويتها الوطنية، واستعادة مسارها السياسي والتنموي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل مسؤولية تاريخية في لحظة فارقة واستجاب لإرادة ملايين المصريين الذين خرجوا دفاعًا عن وطنهم ومستقبله.

وأوضح مرجان، في تصريح صحفي له اليوم، أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة الانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة، حيث نجحت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات غير مسبوقة على مختلف المستويات، بفضل رؤية تنموية شاملة استهدفت إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها الاقتصادية والتنموية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن موقف القوات المسلحة المصرية في تلك المرحلة الدقيقة كان داعمًا لإرادة الشعب وحافظ على وحدة الدولة واستقرارها، الأمر الذي مهد الطريق أمام مرحلة جديدة من البناء والتنمية، بعد أن كانت البلاد تواجه تحديات جسيمة تهدد أمنها القومي واستقرارها.

وأكد نائب الجيزة أن ما تحقق منذ عام 2013 وحتى اليوم يعكس قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات وتحويل الأزمات إلى فرص حقيقية للإنجاز، لافتًا إلى أن الجمهورية الجديدة جاءت ثمرة للإرادة الشعبية التي تجسدت في ثورة 30 يونيو، وترجمتها القيادة السياسية إلى مشروعات وبرامج تنموية غيرت وجه الحياة في مصر.

وأضاف النائب محمود مرجان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد مشروعًا وطنيًا متكاملًا لإعادة بناء الدولة، ارتكز على استعادة الأمن والاستقرار، ومواجهة الإرهاب وتجفيف منابع التطرف، بما وفر البيئة المناسبة لإطلاق خطط التنمية الشاملة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد حدث سياسي، بل كانت لحظة فاصلة أعادت للدولة المصرية توازنها وقدرتها على الانطلاق نحو المستقبل، مؤكدًا أن الحفاظ على مكتسباتها واستكمال مسيرة البناء والتنمية يمثلان مسؤولية وطنية مشتركة لضمان مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للأجيال القادمة . 

محمود مرجان مجلس الشيوخ ثورة 30 يونيو

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