ثقافة الغربية تنظم فعاليات متنوعة وتستعد للاحتفال بثورة 30 يونيو

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، باقة منوعة من الفعاليات والأنشطة، التي أقيمت بمحافظة الغربية، وذلك في إطار البرامج الأدبية والثقافية والفنية لوزارة الثقافة.

احتفالات ثقافة الغربية

في السياق، ناقش نادي أدب طنطا برئاسة الشاعر الدكتور البيومي عوض، أعمال الشاعرة الكبيرة نجلاء خليل، وذلك ضمن أمسية أدبية، شهدت حضور لفيف من أدباء وشعراء الغربية، اللذين أكدوا أهمية اللقاءات الأدبية في إثراء الحركة الثقافية بالمحافظة، فيما قدمت الشاعرة عددا من القصائد والأبيات الشعرية، لاقت استحسان الحضور، ومنها: "ليتك تمطر"، لآلئ"، و"في حضرة الهيام".

توعية الشباب

في ندوة تثقيفية، عقدت بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة محمد حمدي، ناقش د. عبد الفتاح علام، مشرف مقر المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالغربية أهمية دور الأسرة في غرس القيم المجتمعية ونشر ثقافة الاحترام والتعايش السلمي في نفوس أبنائهم، وتابع خلال كلمته في الندوة تثقيفية بعنوان "علاقة الطفل بالمجتمع"، والتي نظمها قصر ثقافة طنطا، بأن السنوات الأولى في حياة الطفل تعد الأهم في تكوين شخصيته النفسية والاجتماعية، لافتا إلى أن الطفل خلال سنواته الأولى يكتسب الكثير من مهارات التواصل، والقدرة على التفاعل مع المحيطين.

تحسين خدمات

عن ثورة 30 يونيو، ناقش قصر ثقافة غزل المحلة، في محاضرة ثقافية، تراجع الأداء السياسي، والاقتصادي، والأمني، قبل انطلاق شرارة الثورة، فيما أعد فرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، مجموعة منوعة من الفعاليات والأنشطة احتفالا بذكرى الثورة، حيث يضم البرنامج الاحتفالي عددا من المحاضرات التثقيفية، التي ستقام بالمكتبات، وقصور، وبيوت الثقافة، بداية من يوم 17 القادم، كما سيشهد المركز الثقافي بطنطا، ومسرح 23 يوليو بالمحلة، عروضا فنية لفرقتي الغربية، وغزل المحلة للفنون الشعبية، وحفلات فنية بمشاركة فرقتي طنطا، وغزل المحلة للموسيقى العربية، بجانب العديد من الورش الفنية واللقاءات التثقيفية للأطفال.