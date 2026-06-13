الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة.. أجواء شديدة الحرارة ورياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة، المتوقعة ودرجات الحرارة العظمى والصغرى خلال الفترة من الأحد 14 يونيو وحتى الخميس 18 يونيو، محذرة من بعض الظواهر الجوية المؤثرة على حركة الطرق والملاحة.

حالة الطقس الأيام القادمة

وأوضحت الهيئة، في بيانها الصادر عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار نهاراً على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، بينما يصبح شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد أن الطقس سيكون معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء، ومائلاً للحرارة على جنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية السائقين والمسافرين على الطرق من ظاهرة الشبورة المائية، والتي تتكون من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

أما فيما يخص تفاصيل الظواهر الجوية المصاحبة، فقد رصدت الهيئة نشاطاً ملحوظاً للرياح على فترات متقطعة وأحياناً في بعض المناطق؛ حيث تشمل هذه التوقعات مناطق القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى محافظات جنوب البلاد.

كما نوهت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة في الجو سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس الفعلية مقارنة بالقيم المسجلة في الظل، بمعدل يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة، تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري استقراراً نسبياً؛ حيث تسجل الحرارة العظمى يوم الأحد 34 درجة والصغرى 23 درجة، لتنخفض العظمى يوم الاثنين إلى 33 درجة، ثم تعاود الارتفاع تدريجياً لتسجل 34 درجة يوم الثلاثاء، وتصل إلى ذروتها يومي الأربعاء والخميس بمستويات تلامس 35 درجة للعظمى و23 درجة للصغرى.

وفي السواحل الشمالية، يسود طقس أكثر اعتدالاً؛ حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى هناك بين 28 درجة يومي الأحد والاثنين، و29 درجة يومي الثلاثاء والأربعاء، لتصل إلى 30 درجة بحلول يوم الخميس، في حين تظل الصغرى مستقرة ما بين 20 و21 درجة مئوية.

ذروة الموجة الحارة

بالانتقال إلى صعيد مصر، تشهد محافظات شمال الصعيد أجواءً حارة؛ إذ تسجل العظمى 37 درجة يوم الأحد، وتنخفض إلى 35 درجة يوم الاثنين، ثم تستقر عند 36 درجة يومي الثلاثاء والأربعاء، لتعود إلى 37 درجة يوم الخميس، مع صغرى تتراوح بين 21 و23 درجة.

وفي المقابل، تسيطر الأجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد؛ حيث تسجل العظمى ذروتها يوم الأحد بـ 42 درجة، وتتراجع إلى 40 درجة يوم الاثنين، ثم تستقر عند 41 درجة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى هناك بين 25 و26 درجة مئوية طوال تلك الفترة.

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين في ختام بيانها بضرورة متابعة التحديثات اليومية والإنذارات المبكرة الصادرة عنها للاطلاع على أي تغيرات طارئة قد تطرأ على الأحوال الجوية.