قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد الحديقة المتحفية ومعرض الحرف اليدوية في رشيد بالبحيرة
الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا
تصاعد التوتر.. السويد تعترض طائرتين روسيتين فوق بحر البلطيق
إمام عاشور ومحمد صلاح.. لقطة تشعل الجماهير وتلهب حماس المصريين قبل مباراة بلجيكا
بسبب فيديو على “تيك توك”.. التفاصيل الكاملة لتأييد حبس كروان مشاكل سنتين مع الشغل وتغريمه 200 ألف جنيه
بالمساحات والأنشطة والرابط | طرح أراضي استثمارية في 7 مدن جديدة
الضرائب تعرض استراتيجية التحول الرقمي لبناء اقتصاد قائم على الرقمنة
الاتحاد الأوروبي يصوت على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة.. أجواء شديدة الحرارة ورياح
إسرائيل تشعل الجنوب اللبناني.. الإحتلال يقصف أكثر من 70 موقعًا لحزب الله خلال 24 ساعة
انتحال صفة الطبيب.. خطر يهدد صحة المواطنين وجهود مكثفة لمواجهة المخالفين
الإصلاح بين المتخاصمين.. لماذا جعله الإسلام من أفضل الأعمال؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة.. أجواء شديدة الحرارة ورياح

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة، المتوقعة ودرجات الحرارة العظمى والصغرى خلال الفترة من الأحد 14 يونيو وحتى الخميس 18 يونيو، محذرة من بعض الظواهر الجوية المؤثرة على حركة الطرق والملاحة.

حالة الطقس الأيام القادمة

وأوضحت الهيئة، في بيانها الصادر عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار نهاراً على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، بينما يصبح شديد الحرارة على جنوب البلاد. 

وأضافت الأرصاد أن الطقس سيكون معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء، ومائلاً للحرارة على جنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية السائقين والمسافرين على الطرق من ظاهرة الشبورة المائية، والتي تتكون من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

أما فيما يخص تفاصيل الظواهر الجوية المصاحبة، فقد رصدت الهيئة نشاطاً ملحوظاً للرياح على فترات متقطعة وأحياناً في بعض المناطق؛ حيث تشمل هذه التوقعات مناطق القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى محافظات جنوب البلاد.

 كما نوهت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة في الجو سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس الفعلية مقارنة بالقيم المسجلة في الظل، بمعدل يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين.

 

درجات الحرارة الأيام القادمة

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة، تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري استقراراً نسبياً؛ حيث تسجل الحرارة العظمى يوم الأحد 34 درجة والصغرى 23 درجة، لتنخفض العظمى يوم الاثنين إلى 33 درجة، ثم تعاود الارتفاع تدريجياً لتسجل 34 درجة يوم الثلاثاء، وتصل إلى ذروتها يومي الأربعاء والخميس بمستويات تلامس 35 درجة للعظمى و23 درجة للصغرى.

وفي السواحل الشمالية، يسود طقس أكثر اعتدالاً؛ حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى هناك بين 28 درجة يومي الأحد والاثنين، و29 درجة يومي الثلاثاء والأربعاء، لتصل إلى 30 درجة بحلول يوم الخميس، في حين تظل الصغرى مستقرة ما بين 20 و21 درجة مئوية.

 

ذروة الموجة الحارة 

بالانتقال إلى صعيد مصر، تشهد محافظات شمال الصعيد أجواءً حارة؛ إذ تسجل العظمى 37 درجة يوم الأحد، وتنخفض إلى 35 درجة يوم الاثنين، ثم تستقر عند 36 درجة يومي الثلاثاء والأربعاء، لتعود إلى 37 درجة يوم الخميس، مع صغرى تتراوح بين 21 و23 درجة. 

وفي المقابل، تسيطر الأجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد؛ حيث تسجل العظمى ذروتها يوم الأحد بـ 42 درجة، وتتراجع إلى 40 درجة يوم الاثنين، ثم تستقر عند 41 درجة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى هناك بين 25 و26 درجة مئوية طوال تلك الفترة.

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين في ختام بيانها بضرورة متابعة التحديثات اليومية والإنذارات المبكرة الصادرة عنها للاطلاع على أي تغيرات طارئة قد تطرأ على الأحوال الجوية.

الطقس الطقس في مصر درجات الحرارة الطقس الأيام القادمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد صيام

أزمة داخل كمبوند بالشيخ زايد.. أحمد صيام يطلق استغاثة ويطالب بحماية السكان

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

ريهام سعيد

ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بإعلان الانفصال عن زوجها ووالد نجلها

أصحاب المعاشات

نسبة الزيادة كام؟ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

الزمالك

خلال ساعات.. إعلامى يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

جثة بجوار معسكر إيران

العثور على جثة قرب معسكر إيران في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

وزير البترول

وزير البترول: استقبال أولى كميات الغاز القبرصي من حقل كرونوس خلال 2028

وزير الصحة يشهد تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحي

وزير الصحة يشهد تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا

الصادرات الزراعية

21 سوقًا جديدًا في 6 أشهر.. كيف حققت الصادرات الزراعية المصرية هذا الإنجاز؟

بالصور

رزان جمال: “أسد” خطوة مهمة فى مسيرتي الفنية.. ودرس اللهجة المصرية بسبب الفيلم.. حوار

رزان جمال
رزان جمال
رزان جمال

فستان لافت.. نسرين أمين تستعرض رشاقتها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

إزالة 11 تعديا بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي بالشرقية

إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات

إطلالة لافتة.. ميرهان حسين تستعرض جمالها في أحدث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

فيديو

رامي صبري

قبل ألبومه فى 16 يونيو.. رامي صبري يطرح أغنية «القمر»| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد