بالمساحات والأنشطة والرابط | طرح أراضي استثمارية في 7 مدن جديدة

في خطوة هامة تستهدف دعم عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط حركة الاستثمار بالعمران الجديد، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح حزمة واسعة وضخمة من قطع الأراضي الاستثمارية المتميزة في 7 مدن جديدة تشمل: (6 أكتوبر، السويس الجديدة، العبور، ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، وحدائق العاشر).

ويستمر التقديم على هذه الأراضي حتى يوم 15 يونيو الجاري، تماشياً مع توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، بالتوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة، وتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدن الجديدة من خلال تعزيز الأنشطة الخدمية، التعليمية، التجارية، الصناعية، والعمرانية بها، واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

رابط التقديم وآلية الحجز الإلكتروني

وأشارت وزارة الإسكان إلى أن كافة تفاصيل الطرح، والاشتراطات البنائية، والآليات المخصصة للسداد، وإجراءات الحجز كاملة جرى إتاحتها رقمياً لتسهيل الإجراءات على المستثمرين عبر الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال الرابط التالي: (https://assign.newcities.gov.eg/)

ونسرد الفرص الاستثمارية والأنشطة المطروحة بكل مدينة:

1. مدينة 6 أكتوبر (6 قطع أراضٍ متميزة)

قُطعتَا الأرض رقم (16، 18) بمساحة 6634.95 م² بالمحور المركزي الصناعي (امتداد المنطقة الصناعية السادسة)، بنشاط مخازن غذائية.

قطعة الأرض رقم (46) بمساحة 10020.95 م² بخدمات منطقة أرض القرعة (2000 قطعة)، بنشاط تجاري.

قطعة الأرض رقم (7/1/4) بمساحة 10194.5 م² بالفاصل السكني الصناعي، بنشاط خدمي (صيانة سيارات).

قطعة الأرض رقم (6/10) بمساحة 1596 م² بخدمات الحي الثالث والرابع، بنشاط فندقي تجاري.

قطعة الأرض رقم (3) بمساحة 1800 م² بخدمات المجاورة 13 و14 بمنطقة غرب سوميد، بنشاط حضانة.

2. مدينة السويس الجديدة (3 قطع أراضٍ بالمنطقة الاستثمارية والصناعية)

قطعة الأرض رقم 128 بمساحة 13161 م² بحي الاستثمار بالمنطقة الاستثمارية، بنشاط سكني فندقي تجاري.

قطعة الأرض رقم 130 بمساحة 9663 م² بالمنطقة الاستثمارية، بنشاط سكني فندقي تجاري.

قطعة الأرض رقم 16 بمساحة 720 م² بمنطقة الخدمات بعتاقة الصناعية، بنشاط تجاري إداري.

3. مدينة العبور (طروحات متنوعة تشمل النشاط التعليمي)

قطعة أرض بمركز الخدمات الفرعي رقم (5) بالحي السابع بمساحة ضخمة بلغت 12,258 م²، بنشاط تعليمي (مدرسة).

قطعة الأرض رقم (6) بمنطقة خدمات مشروع دار مصر بالحي الترفيهي بمساحة 7079 م²، بنشاط تجاري وإداري وترفيهي.

قطعة الأرض رقم (2) بلوك (20042) بمنطقة الامتداد بمساحة 927 م²، بنشاط إداري.

قطعة الأرض رقم (25) بمركز الحي التاسع بمساحة 644 م²، بنشاط تجاري.

4. مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط" (دعم الاستثمار بالصعيد)

قطعة الأرض رقم (3) بالمجاورة الرابعة بالحي الثاني بمساحة إجمالية 10,979 م²، بنشاط بلوك سكني.

قطعة الأرض رقم (10) بمركز الخدمات الرئيسي بمساحة 664 م²، بنشاط تجاري.

5. مدينة العلمين الجديدة (العمران المتكامل والتعليم)

قطعة الأرض رقم (2) بجوار الأكاديمية البحرية بمساحة كبيرة تبلغ 47,754 م²، بنشاط عمراني متكامل.

قطعة الأرض رقم (75.74) بمنطقة الخدمات المركزية بمساحة 11,749 م²، بنشاط تعليمي (مدرسة).

قطعة الأرض رقم (4) بجوار المدينة التراثية بمساحة 2,296 م²، بنشاط تجاري إداري سكني.

6. مدينة حدائق العاشر من رمضان (جامعة ومحطة وقود)

قطعة الأرض رقم (2/1) بمنطقة قرية المعرفة بمساحة شاسعة بلغت 120,784 م²، بنشاط تعليمي (جامعة).

قطعة الأرض رقم (1) بمنطقة خدمات حي الشرق (20) بمساحة 2,162 م²، بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات.

قطعة الأرض رقم (20) بمنطقة خدمات حي السنابل (21) بمساحة 1,548 م²، بنشاط تجاري.

7. مدينة العاشر من رمضان (أنشطة مختلطة ومخازن صناعية)

القطعة رقم (18) بمركز الحي الرابع بمساحة 26,288 م²، بنشاط عمراني مختلط.

عمراني مختلط. القطعتان رقمي (391) و(392) بالمنطقة الصناعية شرق (B4) بمساحة 1,638 م² لكل قطعة، بنشاط مخازن (فيما عدا الصناعات الدوائية والغذائية) لدعم اللوجستيات الصناعية.

القطعة رقم (8/2) بمركز خدمات الحي الخامس عشر بمساحة 869 م²، بنشاط تجاري.

القطعة رقم (5) بمجاورة (78) بالحي الحادي عشر، بنشاط تجاري إداري.

رؤية اقتصادية وعمرانية

وتؤكد وزارة الإسكان أن هذا الطرح المتزامن والممنهج يعكس رؤية الدولة في تسريع وتيرة التنمية المستدامة بالمدن الجديدة؛ حيث يسهم توفير هذه المساحات والأنشطة المتنوعة في خلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات جاذبة للسكان، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب بمختلف المحافظات، مما يعزز الاستقرار المجتمعي ويدعم قوة الاقتصاد القومي.