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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح كأس العالم ولقاء المكسيك وجنوب إفريقيا

كأس العالم
كأس العالم
عبدالله هشام

تتوجه أنظار العالم أجمع نحو ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، انتظارا لافتتاح منافسات بطولة كأس العالم 2026 بمباراة بين المكسيك وجنوب إفريقيا.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2026 غدا الخميس 11 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة بتنظيم مشترك بين المكسيك وأمريكا وكندا.

وتقام مباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا، في افتتاح بطولة كأس العالم يوم غدا الخميس 11 يونيو 2026، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا

وتنقل شبكة beIN Sports مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشكل حصري

ومن المقرر أن تنقل شبكة beIN Sports كافة مباريات كأس العالم الـ 104 مباراة عبر قنوات beIN SPORTS MAX المخصصة للمونديال.

حكام مباراة افتتاح كأس العالم 

واختارت لجنة الحكام التابعة لـ"فيفا" الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو لإدارة مواجهة الافتتاح، التي تقام ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا كوريا الجنوبية والتشيك.

ويعاون سامبايو كل من برونو بيريز مساعدًا أول، وبرونو بوشيليا مساعدًا ثانيًا، بينما تم تعيين الأوروجوياني خوان جابرييل بينيتيز حكمًا رابعًا، وإدواردو كاردوزو حكمًا مساعدًا احتياطيًا.

وعلى مستوى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، أسند "فيفا" المهمة إلى الحكم الكولومبي نيكولاس جالو، بمساعدة التشيلي خوان لارا، فيما يتولى الفرنسي جيروم بريسارد دور الحكم الداعم للتقنية.

حفل افتتاح كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مشاركة النجمة العالمية شاكيرا والمغني النيجيري بورنا بوي في حفل افتتاح كأس العالم 2026، حيث سيقدمان للمرة الأولى الأغنية الرسمية للبطولة "داي داي" خلال الاحتفالية التي تستضيفها مدينة مكسيكو يوم 11 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن ينطلق حفل الافتتاح قبل المباراة الأولى للبطولة بـ90 دقيقة، وسط مشاركة عدد من نجوم الموسيقى العالميين، في عرض فني ضخم يسبق انطلاق النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم.

وتحمل الأغنية الرسمية للمونديال بعدًا إنسانيًا إلى جانب الجانب الفني، إذ تم اختيارها لدعم صندوق التعليم العالمي التابع لـ"فيفا"، الذي يسعى إلى جمع 100 مليون دولار قبل نهاية البطولة من أجل دعم مشروعات التعليم وتوفير فرص أفضل للأطفال حول العالم، بالإضافة إلى توسيع برامج كرة القدم في المجتمعات الأقل حظًا.

شاكيرا تدعم التعليم 

ويأمل الاتحاد الدولي في استثمار الشعبية الجماهيرية الهائلة لكأس العالم للوصول إلى ملايين المشجعين وتحويل هذا التأثير إلى مبادرات تدعم التعليم والتنمية على مستوى العالم.

كما كشف "فيفا" عن تخصيص مجموعة من الفعاليات الترفيهية والتجارب التفاعلية للجماهير داخل الملعب، حيث سيتم فتح الأبواب قبل انطلاق المباراة بأربع ساعات لإتاحة الفرصة أمام المشجعين للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية.

في السياق ذاته، أكد الاتحاد الدولي أن شاكيرا ستعود للظهور مجددًا خلال البطولة، بعدما وقع الاختيار عليها للمشاركة في عرض الشوط الأول للمباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 19 يوليو المقبل.

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