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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباراة افتتاح كأس العالم تواجه شبح التأجيل.. تفاصيل خطيرة

كأس العالم
كأس العالم
عبدالله هشام

تتجه أنظار العالم أجمع نحو ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، استعدادا لافتتاح منافسات بطولة كأس العالم 2026 بمباراة بين المكسيك وجنوب إفريقيا.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2026 يوم الخميس المقبل 11 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة بتنظيم مشترك بين المكسيك وأمريكا وكندا.

وتواجه مباراة افتتاح بطولة كأس العالم بين المكسيك وجنوب إفريقيا عددا من المشكلات التي تهدد إقامتها أو حدوث عدة أزمات خلالها.

واحتشد آلاف المتظاهرين في مكسيكو سيتي قبل ساعات من المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 وتزداد المخاوف الأمنية من تأثير الاحتجاجات على وصول الجماهير إلى ملعب أزتيكا الشهير.

مفاوضات بين السلطات والمتظاهرين

وتجري السلطات المكسيكية مفاوضات عاجلة مع جماعات الضغط لتجنب أي فوضى يوم الافتتاح وسط انتشار مكثف لشرطة مكافحة الشغب في محيط الملعب وتأمين الطرق المؤدية إليه.

ويطالب المحتجون بتحرك جاد تجاه أزمة أكثر من 134 ألف مفقود في المكسيك على خلفية أزمات متعددة بين السلطات الامنية والعصابات المسلحة.

وتدعم منظمة العفو الدولية التحركات وتصف أزمة المفقودين بأنها “مروعة” حيث فقد نحو 600 أم من عائلات المفقودين يستعدون للمشاركة في مسيرات احتجاجية واسعة. 

كما يواصل المعلمون احتجاجاتهم للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل قبل انطلاق البطولة.

وتشير بعض التقارير المحلية إلى احتمال تأخير المباراة الافتتاحية إذا تصاعدت الاضطرابات بشكل كبير.

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