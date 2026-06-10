كأس العالم 2026.. تعرف على جدول البطولة من ضربة البداية حتى ليلة التتويج

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) البرنامج الكامل لمباريات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث تنطلق المنافسات يوم 11 يونيو 2026 وتستمر حتى المباراة النهائية المقررة في 19 يوليو من العام نفسه.

مواجهات دور المجموعات

الخميس 11 يونيو 2026

المكسيك × جنوب أفريقيا (المجموعة الأولى) – إستاديو مكسيكو سيتي.

كوريا الجنوبية × التشيك (المجموعة الأولى) – إستاديو جوادالاخارا.

الجمعة 12 يونيو 2026

كندا × البوسنة والهرسك (المجموعة الثانية) – تورونتو ستيديوم.

الولايات المتحدة الأمريكية × باراجواي (المجموعة الرابعة) – لوس أنجلوس ستيديوم.

السبت 13 يونيو 2026

هايتي × اسكتلندا (المجموعة الثالثة) – بوسطن ستيديوم.

أستراليا × تركيا (المجموعة الرابعة) – بي سي بليس فانكوفر.

البرازيل × المغرب (المجموعة الثالثة) – نيويورك - نيوجيرسي ستيديوم.

قطر × سويسرا (المجموعة الثانية) – سان فرانسيسكو بي إيريا ستيديوم.

الأحد 14 يونيو 2026

كوت ديفوار × الإكوادور (المجموعة الخامسة) – فيلاديلفيا ستيديوم.

ألمانيا × كوراساو (المجموعة الخامسة) – هيوستن ستيديوم.

هولندا × اليابان (المجموعة السادسة) – دالاس ستيديوم.

السويد × تونس (المجموعة السادسة) – إستاديو مونتيري.

الاثنين 15 يونيو 2026

السعودية × أوروجواي (المجموعة الثامنة) – ميامي ستيديوم.

إسبانيا × الرأس الأخضر (المجموعة الثامنة) – أتلانتا ستيديوم.

إيران × نيوزيلندا (المجموعة السابعة) – لوس أنجلوس ستيديوم.

بلجيكا × مصر (المجموعة السابعة) – سياتل ستيديوم.

الثلاثاء 16 يونيو 2026

فرنسا × السنغال (المجموعة التاسعة) – نيويورك - نيوجيرسي ستيديوم.

العراق × النرويج (المجموعة التاسعة) – بوسطن ستيديوم.

الأرجنتين × الجزائر (المجموعة العاشرة) – كانساس سيتي ستيديوم.

النمسا × الأردن (المجموعة العاشرة) – سان فرانسيسكو بي إيريا ستيديوم.

الأربعاء 17 يونيو 2026

غانا × بنما (المجموعة الثانية عشرة) – تورونتو ستيديوم.

إنجلترا × كرواتيا (المجموعة الثانية عشرة) – دالاس ستيديوم.

البرتغال × الكونغو الديمقراطية (المجموعة الحادية عشرة) – هيوستن ستيديوم.

أوزبكستان × كولومبيا (المجموعة الحادية عشرة) – إستاديو مكسيكو سيتي.

مباريات دور الـ32

الأحد 28 يونيو 2026

المباراة رقم 73: وصيف المجموعة الأولى × وصيف المجموعة الثانية – لوس أنجلوس ستيديوم.

الإثنين 29 يونيو 2026

المباراة رقم 74: متصدر المجموعة الخامسة × أفضل منتخب صاحب مركز ثالث من المجموعات (الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، السادسة) – بوسطن ستيديوم.

المباراة رقم 75: متصدر المجموعة السادسة × وصيف المجموعة الثالثة – إستاديو مونتيري.

المباراة رقم 76: متصدر المجموعة الثالثة × وصيف المجموعة السادسة – هيوستن ستيديوم.

الثلاثاء 30 يونيو 2026

المباراة رقم 77: متصدر المجموعة التاسعة × أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات (الثالثة، الرابعة، السادسة، السابعة، الثامنة) – نيويورك - نيوجيرسي ستيديوم.

المباراة رقم 78: وصيف المجموعة الخامسة × وصيف المجموعة التاسعة – دالاس ستيديوم.

المباراة رقم 79: متصدر المجموعة الأولى × أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات (الثالثة، الخامسة، السادسة، الثامنة، التاسعة) – إستاديو مكسيكو سيتي.

الأربعاء 1 يوليو 2026

المباراة رقم 80: متصدر المجموعة الثانية عشرة × أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات (الخامسة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة) – أتلانتا ستيديوم.

المباراة رقم 81: متصدر المجموعة الرابعة × أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات (الثانية، الخامسة، السادسة، التاسعة، العاشرة) – سان فرانسيسكو بي إيريا ستيديوم.

المباراة رقم 82: متصدر المجموعة السابعة × أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات (الأولى، الخامسة، الثامنة، التاسعة، العاشرة) – سياتل ستيديوم.

الخميس 2 يوليو 2026

المباراة رقم 83: وصيف المجموعة الحادية عشرة × وصيف المجموعة الثانية عشرة – تورونتو ستيديوم.

المباراة رقم 84: متصدر المجموعة الثامنة × وصيف المجموعة العاشرة – لوس أنجلوس ستيديوم.

المباراة رقم 85: متصدر المجموعة الثانية × أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات (الخامسة، السادسة، السابعة، التاسعة، العاشرة) – بي سي بليس فانكوفر.

الجمعة 3 يوليو 2026

المباراة رقم 86: متصدر المجموعة العاشرة × وصيف المجموعة الثامنة – ميامي ستيديوم.

المباراة رقم 87: متصدر المجموعة الحادية عشرة × أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات (الرابعة، الخامسة، التاسعة، العاشرة، الثانية عشرة) – كانساس سيتي ستيديوم.

المباراة رقم 88: وصيف المجموعة الرابعة × وصيف المجموعة السابعة – دالاس ستيديوم.

مباريات دور الـ16

السبت 4 يوليو 2026

المباراة رقم 89: الفائز من المباراة 74 × الفائز من المباراة 77 – فيلاديلفيا ستيديوم.

المباراة رقم 90: الفائز من المباراة 73 × الفائز من المباراة 75 – هيوستن ستيديوم.

الأحد 5 يوليو 2026

المباراة رقم 91: الفائز من المباراة 76 × الفائز من المباراة 78 – نيويورك - نيوجيرسي ستيديوم.

المباراة رقم 92: الفائز من المباراة 79 × الفائز من المباراة 80 – إستاديو مكسيكو سيتي.

الإثنين 6 يوليو 2026

المباراة رقم 93: الفائز من المباراة 83 × الفائز من المباراة 84 – دالاس ستيديوم.

المباراة رقم 94: الفائز من المباراة 81 × الفائز من المباراة 82 – سياتل ستيديوم.

الثلاثاء 7 يوليو 2026

المباراة رقم 95: الفائز من المباراة 86 × الفائز من المباراة 88 – أتلانتا ستيديوم.

المباراة رقم 96: الفائز من المباراة 85 × الفائز من المباراة 87 – بي سي بليس فانكوفر.

مباريات ربع النهائي

الخميس 9 يوليو 2026

المباراة رقم 97: الفائز من المباراة 89 × الفائز من المباراة 90 – بوسطن ستيديوم.

الجمعة 10 يوليو 2026

المباراة رقم 98: الفائز من المباراة 93 × الفائز من المباراة 94 – لوس أنجلوس ستيديوم.

السبت 11 يوليو 2026

المباراة رقم 99: الفائز من المباراة 91 × الفائز من المباراة 92 – ميامي ستيديوم.

المباراة رقم 100: الفائز من المباراة 95 × الفائز من المباراة 96 – كانساس سيتي ستيديوم.

مباريات نصف النهائي

الثلاثاء 14 يوليو 2026

المباراة رقم 101: الفائز من المباراة 97 × الفائز من المباراة 98 – دالاس ستيديوم.

الأربعاء 15 يوليو 2026

المباراة رقم 102: الفائز من المباراة 99 × الفائز من المباراة 100 – أتلانتا ستيديوم.

مباراة المركز الثالث

السبت 18 يوليو 2026

المباراة رقم 103: الخاسر من نصف النهائي الأول × الخاسر من نصف النهائي الثاني – ميامي ستيديوم.

نهائي كأس العالم 2026

الأحد 19 يوليو 2026