بعد 16 عامًا.. المكسيك وجنوب أفريقيا يجددان موعد افتتاح كأس العالم

تحمل المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 مفارقة كروية لافتة، بعدما أعادت القرعة مواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا في افتتاح البطولة، ولكن هذه المرة على الأراضي المكسيكية، وبعد مرور 16 عامًا على لقائهما الأول في المشهد ذاته.

في 11 يونيو 2010، افتتح منتخب جنوب أفريقيا، مستضيف النسخة التاسعة عشرة من كأس العالم، البطولة بمواجهة المكسيك على ملعب سوكر سيتي في جوهانسبرج، في لقاء انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، وشهد الهدف التاريخي لسيبوسيسو شوابالالا الذي لا يزال عالقًا في أذهان عشاق المونديال.

وبعد سنوات طويلة، تتجدد الحكاية من جديد في 11 يونيو 2026، عندما يلتقي المنتخبان في المباراة الافتتاحية للنسخة المقبلة من كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يحتضن ملعب أزتيكا الشهير في العاصمة مكسيكو سيتي ضربة البداية للبطولة.

وتحظى المواجهة باهتمام خاص، ليس فقط لأنها تفتتح أكبر حدث كروي في العالم، بل لأنها تعيد إلى الواجهة ذكرى افتتاح مونديال 2010، في مشهد نادر يتكرر بين المنتخبين بعد أكثر من عقد ونصف.

وتنطلق منافسات كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو، بينما يُسدل الستار على البطولة يوم 19 يوليو بإقامة المباراة النهائية على ملعب نيويورك – نيوجيرسي، في نسخة تاريخية تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبًا.