خلال المشاركة الأولى.. نتائج المنتخبات العربية في كأس العالم

تتجه أنظار جماهير كرة القدم مساء اليوم الخميس إلى متابعة المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026، بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا.

وتشهد نسخة عام 2026 حدثًا استثنائيًا حيث يشارك للمرة الأولى 48 منتخبًا، كما تستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويشارك عدد من المنتخبات العربي في بطولة كأس العالم 2026 حيث جاء نتائج مشاركة المنتخب العربية في المونديال للمرة الاولى كالتالي:

مصر = خروج من دور المجموعات

المغرب = خروج من دور المجموعات

العراق = خروج من دور المجموعات

الكويت = خروج من دور المجموعات

الجزائر = خروج من دور المجموعات

الإمارات = خروج من دور المجموعات

تونس = خروج من دور المجموعات

قطر = خروج من دور المجموعات

السعودية = تأهل لدور الـ 16