كيف تشاهد كأس العالم 2026 مجانا؟.. قائمة القنوات المفتوحة الناقلة للبطولة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء اليوم الخميس إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي حيث تنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2026 في نسخة استثنائية تعد الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى وتحت استضافة مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويشهد ملعب "أزتيكا" الشهير المباراة الافتتاحية للبطولة التي تجمع بين منتخب المكسيك صاحب الأرض ونظيره منتخب جنوب أفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى وسط حضور جماهيري مرتقب ومتابعة عالمية واسعة.

وتحمل النسخة الحالية العديد من المتغيرات التاريخية أبرزها زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخبًا، إلى جانب ارتفاع عدد المباريات واتساع نطاق الاستضافة ليشمل ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز انتشار اللعبة عالميًا.

كما يواصل ملعب أزتيكا كتابة التاريخ بعدما أصبح أول ملعب يستضيف مباريات كأس العالم في ثلاث نسخ مختلفة، عقب احتضانه منافسات نسختي 1970 و1986 ليبقى أحد أبرز المعالم الخالدة في سجل البطولة.

ويدخل المنتخب المكسيكي مواجهة الافتتاح بطموحات كبيرة لتحقيق بداية مثالية أمام جماهيره، بينما يتطلع منتخب جنوب أفريقيا إلى تحقيق مفاجأة مبكرة وترك بصمة قوية في مستهل مشواره بالمونديال.

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2026

القناة الجزائرية الأرضية Programme National HD

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

القناة الرياضية المغربية TNT

القمر الصناعي: بدر 26 شرق

التردد: 11180

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

القنوات الفرنسية المفتوحة

TF1 HD

M6 HD

W9 HD

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

القنوات الألمانية

ZDF HD

Das Erste HD

القمر الصناعي: أسترا 19.2 شرق

الترددات: 11362 – 11494

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 22000

القنوات التركية

TRT 4K

التردد: 11767

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 15000

TRT Sport

التردد: 11793

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 30000

القنوات الإسبانية

La 1 HD

La 2 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

الترددات: 12583 – 12630

الاستقطاب: عمودي (V)

معدلات الترميز: 17900 – 30000

وبانطلاق صافرة البداية، يبدأ العالم رحلة جديدة مع نسخة استثنائية من كأس العالم ينتظر أن تشهد منافسات قوية وأرقاما قياسية جديدة في البطولة الأكثر شعبية على مستوى كرة القدم.