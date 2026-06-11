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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقيب الفلاحين بقنا لـ عبد الناصر زيدان: نحتاج إلى حماية الفلاح لتحقيق الأمن الغذائي

عبد الناصر زيدان
عبد الناصر زيدان
منار عبد العظيم

طالب مدني الزغبي، نقيب الفلاحين بمحافظة قنا، بضرورة توفير الحماية والدعم اللازمين للفلاح المصري، بما يضمن قدرته على أداء دوره في تحقيق الأمن الغذائي، محذرًا من تداعيات قرار خفض حصة الأسمدة المخصصة لمزارعي قصب السكر.

دعوة لدعم الفلاح وتعزيز الأمن الغذائي

وقال الزغبي، في تصريحات للإعلامي عبد الناصر زيدان، خلال برنامج “حلوة بلادي”، على قناة Modern MTI، إن الفلاح المصري يحتاج إلى حماية حقيقية ليتمكن من الاستمرار في الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي للدولة.

وأكد: "نحتاج إلى حماية الفلاح للقيام بدوره في تحقيق الأمن الغذائي".

أزمة في حصة الأسمدة لمزارعي قصب السكر

وأوضح أن وزارة الزراعة قررت خفض حصة الأسمدة المخصصة لمزارعي قصب السكر إلى 5 شكائر فقط، استنادًا إلى دراسات فنية.

وأشار إلى أن العام الماضي تم صرف 13 شيكارة للفدان بناءً على دراسات أيضًا، ما يعكس - على حد وصفه - حالة من التباين في القرارات المتعلقة بالمحصول.

 

تأثيرات سلبية على محصول استراتيجي

وحذر الزغبي من أن تقليص حصة الأسمدة يهدد إنتاج قصب السكر في محافظة قنا، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة للدولة.

وأضاف أن الاعتماد على البدائل مثل الأسمدة العضوية يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الفلاحين بسبب ارتفاع تكلفتها.

 

توقيت القرار يزيد من معاناة المزارعين

ولفت إلى أن قرار خفض الحصة جاء خلال الموسم الزراعي، ما تسبب في أزمة فعلية للمزارعين وأربك خططهم الإنتاجية.

 

مناشدة بإعادة النظر في القرار

واختتم نقيب الفلاحين بقنا تصريحاته بمناشدة وزارة الزراعة إعادة النظر في قرار خفض حصة الأسمدة المخصصة لمحصول قصب السكر، بما يضمن حماية المزارعين واستمرار الإنتاج دون أعباء إضافية.

نقيب الفلاحين بمحافظة قنا خفض حصة الأسمدة مزارعي قصب السكر

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