نواب: توريد 4.6 مليون طن قمح إنجاز تاريخي يعزز الأمن الغذائي ويعكس ثقة المزارعين في الدولة

أشاد نواب بإعلان رئيس مجلس الوزراء تحقيق رقم قياسي في توريد القمح المحلي خلال الموسم الحالي، حيث بلغت الكميات الموردة 4.6 مليون طن، في سابقة تعكس نجاح جهود الدولة في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الشراكة مع المزارعين.

وأشاد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، بما أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن تحقيق رقم قياسي في توريد القمح المحلي بلغ 4.6 مليون طن، معتبرا أنه إنجاز مهم يعكس نجاح خطط الدولة في دعم القطاع الزراعي.

وأوضح العطار في تصريحات خاصة أن هذا الرقم غير المسبوق يعكس تطور منظومة التوريد وحجم الثقة بين المزارعين والحكومة، خاصة في ظل التزام الدولة بصرف المستحقات المالية بسرعة ودون تأخير.

تحقيق الأمن الغذائي

وأضاف أن هذه النتائج الإيجابية تعزز من جهود تحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد، وهو ما يمثل أحد أهم أولويات الدولة في المرحلة الحالية.

واختتم بالإشادة بجهود الحكومة في تطوير منظومة الزراعة ودعم الفلاح المصري، مؤكدا أن استمرار هذا النهج سيحقق مزيدا من الإنجازات في المستقبل.

أشاد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، بما أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن وصول كميات القمح الموردة من المزارعين إلى 4.6 مليون طن، واصفًا هذا الرقم بأنه إنجاز تاريخي غير مسبوق يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم القطاع الزراعي.

وأكد عبد النبي في تصريحات خاصة أن هذا الارتفاع في معدلات التوريد مقارنة بالعام الماضي يعكس حالة من الثقة بين الدولة والمزارعين، خاصة مع انتظام صرف المستحقات المالية في وقت قياسي، وهو ما ساهم في تحفيز الفلاحين على التوريد بكثافة.

تعزيز الأمن الغذائي

وأشار إلى أن هذا الأداء الإيجابي في ملف القمح يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية.

واختتم بالتأكيد على أن استمرار دعم الفلاح المصري وتوفير التيسيرات اللازمة سيؤدي إلى تحقيق نتائج أكبر خلال المواسم المقبلة.