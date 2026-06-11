رئيس صحة النواب يكشف لـ"صدى البلد" مصير أزمة التكليف لخريجي المهن الطبية.. فيديو وصور

كشف الدكتور شريف باشا ، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ، عن موقف لجنة الصحة بمجلس النواب من أزمة التكليف لخريجي المهن الطبية.

وقال باشا خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم تشكيل لجنة بحضور نائب وزير الصحة وتحدثنا معه وأصدرنا توصيات بشأن زيادة عدد الكوادر الطبية ، ولكن ليس على حساب الدولة ومع الوضع في الاعتبار مصلحة الأطباء ، خاصة وأن هناك كوادر طبية لا تحتاج إليها الدولة، على اعتبار أن الدولة تأخذ أكبر أعداد ممكنة ولكن بما لا يضر مصلحة الدولة وميزانية الدولة والمواطن المصري ، لأنه في حالة تأثير على ميزانية وزارة الصحة سيؤثر على المريض.

وتابع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: وطالبنا في توصيات لجنة الصحة بمجلس النواب بزيادة عدد أطباء التكليف بالحد الأقصى الذي يسمح بدون ضرر على ميزانية الدولة والتخصصات التي نحتاجها ، بحث نزود التخصصات التي نحتاجها ونقلل من التخصصات التي لا نحتاجها.

وشدد على أنه لايوجد أي شيىء يجبر الدولة بالتكليف الشامل للأطباء ، لأن التكليف الشامل للأطباء حدث عام 1974 ومنح صلاحية لوزير الصحة بإنه يكلف إجباريا مقدمين الخدمة الطبية ، ولكنه لم يلزمه بالاستمرار، ولذلك فإن هذه المسألة حسب الحاجة ، فإذا كان هناك نقص في الأطباء سنأخذ كل الأطباء ، وإذا لم يكن هناك نقص في الصيادلة سنأخذ عدد من الصيادلة حسب الحاجة الفعلية لوزارة الصحة.