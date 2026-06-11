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رئيس صحة النواب يكشف لـ"صدى البلد" مصير أزمة التكليف لخريجي المهن الطبية.. فيديو وصور
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس صحة النواب يكشف لـ"صدى البلد" مصير أزمة التكليف لخريجي المهن الطبية.. فيديو وصور

حوار معتز الخصوصي مع الدكتور شريف باشا ، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
حوار معتز الخصوصي مع الدكتور شريف باشا ، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
معتز الخصوصي   -  
تصوير إبراهيم قنديل

كشف الدكتور شريف باشا ، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ، عن موقف لجنة الصحة بمجلس النواب من أزمة التكليف لخريجي المهن الطبية.

وقال باشا خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم تشكيل لجنة بحضور نائب وزير الصحة وتحدثنا معه وأصدرنا توصيات بشأن زيادة عدد الكوادر الطبية ، ولكن ليس على حساب الدولة ومع الوضع في الاعتبار مصلحة الأطباء ، خاصة وأن هناك كوادر طبية لا تحتاج إليها الدولة، على اعتبار أن الدولة تأخذ أكبر أعداد ممكنة ولكن بما لا يضر مصلحة الدولة وميزانية الدولة والمواطن المصري ، لأنه في حالة تأثير على ميزانية وزارة الصحة سيؤثر على المريض.

وتابع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: وطالبنا في توصيات لجنة الصحة بمجلس النواب بزيادة عدد أطباء التكليف بالحد الأقصى الذي يسمح بدون ضرر على ميزانية الدولة والتخصصات التي نحتاجها ، بحث نزود التخصصات التي نحتاجها ونقلل من التخصصات التي لا نحتاجها.

وشدد على أنه لايوجد أي شيىء يجبر الدولة بالتكليف الشامل للأطباء ، لأن التكليف الشامل للأطباء حدث عام 1974 ومنح صلاحية لوزير الصحة بإنه يكلف إجباريا مقدمين الخدمة الطبية ، ولكنه لم يلزمه بالاستمرار، ولذلك فإن هذه المسألة حسب الحاجة ، فإذا كان هناك نقص في الأطباء سنأخذ كل الأطباء ، وإذا لم يكن هناك نقص في الصيادلة سنأخذ عدد من الصيادلة حسب الحاجة الفعلية لوزارة الصحة.

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