رئيس صحة النواب: لدينا مقترح لإصدار موقع إلكتروني أو أبليشكن للتأكد من هوية الطبيب قبل ظهوره على أي قناة

كشف الدكتور شريف باشا ، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ، عن وجود مقترح من جانب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء وهو عمل موقع إلكتروني أو أبليشكن على نقابة الأطباء للتأكد من هوية الطبيب وتخصصه قبل ظهوره على أي قناة ، وإذا لم يتم عمل ذلك يجب محاسبة القناة ، ولذلك فلابد من التأكد من هوية الطبيب.

وأشار باشا خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أننا نقترح أن نزود على الأبلكيشن إمكانية أن يتحقق المريض هوية الطبيب ، كما أننا في لجنة الصحة بمجلس النواب رحبنا بهذا المقترح بعد أن قمنا بمناقشته في اللجنة.

وتابع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: وهناك دور إعلامي مهم من خلال توعية المواطنين ، لأنه لا يجب أن يحصل المواطنون على المعلومات الطبية من التيك توك ، لأن هذا في منتهي الخطور وضعف ثقافي ، وعلى الإعلام مسئولية كبيرة لتوعية المواطنين بأنه ليس كل ما يسمعونه يصدقونه ، وأتحدى مريض سكر واحد يعيش على الأنسولين لجأ بعد ذلك إلى عدم الحصول عليه ولازال على قيد الحياة بعد ذلك ، وأتحدى أن يكون هناك مريض في العالم حدث له ذلك.