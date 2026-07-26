مصرع شاب في حادث تصادم أمام "شيل أوت" بشرم الشيخ

لقي شاب مصرعه، اليوم، إثر تعرضه لحادث مروع على طريق السلام بمدينة شرم الشيخ، بعدما صدمته سيارة سياحية كانت تسير بسرعة كبيرة أمام منطقة «شيل أوت».

وتلقت الأجهزة الأمنية بمدينة شرم الشيخ بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير أسفر عن وفاة الشاب أحمد هشام في موقع الحادث. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، حيث تبين أن المتوفى من أبناء مدينة شرم الشيخ، وخريج كلية السياحة والفنادق بجامعة الملك سلمان للعام الدراسي 2025/2026.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة بقسم أول شرم الشيخ، فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شرم الشيخ الدولي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتواصل الجهات المختصة مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، مع تكثيف الجهود لضبط السيارة المتسببة وقائدها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.