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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

في رسالة حاسمة لبيروت.. مصر تؤكد على دعم لبنان وتدين التصعيد الإسرائيلي

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية و رئيس وزراء لبنان
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية و رئيس وزراء لبنان
فرناس حفظي

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج اتصالاً هاتفياً مع الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن التطورات التي يشهدها لبنان الشقيق، والوقوف على مستجدات التصعيد العسكرى الاسرائيلى فى لبنان. 

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي جدد خلال الاتصال دعم مصر الكامل للبنان الشقيق ووقوفها إلى جانبه في ظل الظروف والتحديات الراهنة، وقد ادان وزير الخارجية العدوان الاسرائيلى على لبنان مشددا على موقف مصر الراسخ الداعي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي اللبنانية، مشدداً على أن أي انتهاك لسيادة لبنان أو المساس بوحدة وسلامة أراضيه يعد خرقا سافرا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن ١٧٠١.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير عبد العاطي اكد على اهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، لاسيما الجيش اللبناني، لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في بسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني، مشددا في هذا السياق على ضرورة تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لحفظ أمن واستقرار لبنان، وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق.

وأكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة دعم مصر للبنان الشقيق ومؤسساته الوطنية، انطلاقاً من العلاقات الأخوية والروابط الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبما يسهم في تعزيز أمن لبنان واستقراره.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي نواف سلام لبنان التصعيد العسكرى الاسرائيلى

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