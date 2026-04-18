محافظ بورسعيد يتفقد سير أعمال تطوير منطقة علي بن أبي طالب | صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، سير العمل في أعمال تطوير منطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز على أرض الواقع.

جاء ذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات التطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية

محافظ بورسعيد يتفقد سير أعمال تطوير منطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور ويشدد على تكثيف معدلات التنفيذ

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد،و أحمد زغلف، رئيس حي الزهور، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات، والمهندسة رشا شريف، مدير مركز معلومات شبكات المرافق، إلى جانب الجهات التنفيذية المعنية.

وخلال الجولة، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالمنطقة، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية، وأعمال الرصف، وتجميل وإضاءة الشوارع بالأعمدة الديكورية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال اللاندسكيب، في إطار خطة متكاملة لإعادة تطوير المنطقة ورفع كفاءتها.

كما وجه محافظ بورسعيد بضرورة تكثيف الجهود ودفع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الجودة في التنفيذ.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف الارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.

وشدد على استمرار المتابعة الميدانية لكافة مواقع العمل، لضمان تنفيذ المشروعات وفق المخطط لها وتحقيق الاستفادة القصوى منها لصالح المواطنين.