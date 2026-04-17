محافظ بورسعيد : بدء صرف المستحقات المتأخرة للمعلمين بأسبقية الأحكام

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد عن بدء إجراءات صرف المستحقات المالية المتأخرة للمعلمين، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ خطوات جادة لحل هذا الملف

جاء ذلك في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المعلمين، وحرصًا على تحقيق الاستقرار الوظيفي وتقديرًا لدورهم الحيوي في بناء الأجيال.

وأوضح المحافظ أنه جرى مخاطبة وزير المالية في هذا الشأن و أسفرت التنسيقات مع الوزارة عن استحداث وتعزيز بعض البنود المالية بقيمة 15 مليون جنيه ضمن الباب الأول الخاص بالأجور والتعيينات، كدفعة أولى، بما يتيح بدء صرف المستحقات المتجمدة للمعلمين.

محافظ بورسعيد يحصل على موافقة من وزير المالية لاستحداث و تعزيز بعض البنود بمبلغ 15 مليون جنيهٱ بالباب الأول أجور وتعيينات كدفعة أولى

وأشار إلى أن عملية الصرف ستتم من خلال الشؤون المالية والإدارية والحسابات بمديرية التربية والتعليم، مؤكدًا أن الصرف سيتم وفقًا لأسبقية الحصول على الأحكام القضائية، بما يحقق مبدأ الشفافية والعدالة بين المستحقين

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم، وتسعى بشكل مستمر لتحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين، مشددًا على أن صرف المستحقات سيتم تباعًا وفقًا للضوابط المحددة، لحين الانتهاء من سداد كافة المستحقات

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المختصة، لضمان انتظام عمليات الصرف وتذليل أي معوقات، في إطار خطة شاملة لدعم المنظومة التعليمية والارتقاء بها.