استجابة إنسانية عاجلة من محافظ بورسعيد لدعم سيدة مسنة حملت ابنها 45 عامًا من ذوي الهمم

في استجابة فورية لتداول مقطع فيديو مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون ،محافظ بورسعيد السيدة “وفاء محمد خضير ”، 72 عامًا، والتي ظهرت وهي تحمل نجلها من ذوي الهمم ولمدة 45 عامًا على ظهرها في مشهد إنساني أبكى قلوب المواطنين.

وعقب الاطلاع على حالتها الصحية والمعيشية الصعبة، وجه المحافظ بتقديم دعم عاجل وشامل للسيدة، حيث تقرر صرف مساعدة مالية فورية قدرها 10 آلاف جنيه لتخفيف الأعباء المعيشية عنها بشكل عاجل.

قرارات عاجلة من محافظ بورسعيد لسيدة بورسعيدية

و قرر المحافظ توفير محل بسوق “الهنا” للسيدة ليكون مصدر دخل ثابت يساعدها على تلبية احتياجاتها المعيشية ويضمن لها حياة كريمة في ظل الظروف التي تمر بها.

وفي إطار الاهتمام بالحالة الصحية، وجه المحافظ بـ توفير كافة أوجه الرعاية والخدمات العلاجية اللازمة للسيدة نظرا لظروفها المرضية الدقيقة، بما يضمن متابعتها بشكل مستمر وتقديم الدعم الطبي الكامل لها.

كما أكد المحافظ أنه تم التنسيق مع جمعية كابسي برئاسة رجل الأعمال محمد السيد والذي بادر برفع قيمة المعاش الخاص بالسيدة ليصل إلى 1500 جنيه شهري بالإضافة إلى تجهيز الشقة السكنية الخاصة بها بكافة الأثاث اللازم، بما يوفر بيئة معيشية مناسبة وآمنة لها ولنجلها.

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة لا تدخر جهدا في دعم الحالات الإنسانية الأولى بالرعاية، مؤكدا على أن مثل هذه النماذج الإنسانية تستحق كل التقدير والدعم وأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها للتعامل الفوري مع الحالات الأكثر احتياجا .