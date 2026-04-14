محافظ بورسعيد يتفقد مركز شباب المدينة بحي المناخ ويتابع تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" للأطفال بلا مأوى

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، جولة تفقدية بمركز شباب المدينة بحي المناخ، لمتابعة تنفيذ فعاليات مبادرة "حياة كريمة: حياة رياضية لأبنائنا " التي يتم تنفيذها لأبناؤنا الأطفال الأيتام " أطفال بلا مأوى " ، وذلك في إطار حرص المحافظ على تقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم. حيث رافقه الاستاذ محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة و الأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ والأستاذ السيد مسلم مدير مديرية التضامن الاجتماعي ودكتور شريف عياد رئيس مجلس إدارة النادي و فرقة الكشافة بمديرية الشباب والرياضة

المحافظ يوزع كارنيهات عضوية دائمة وزي رياضي وشنط رياضية على الأطفال

وخلال الزيارة، التقى محافظ بورسعيد بعدد من الأطفال الأيتام، وحرص على مشاركتهم الأنشطة الترفيهية والرياضية، حيث شارك سيادته أحد الأطفال بلا مأوى لعبة تنس الطاولة في أجواء سادتها الفرحة والسعادة، مؤكدًا أهمية إدخال البهجة إلى نفوس الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

وأكد المحافظ أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذًا للوعد الذي قطعه للأطفال خلال زيارته السابقة لدار "أطفال أد الحياة لرعاية الأطفال بلا مأوى"، مشيرًا إلى استمرار تقديم الدعم لهم ودمجهم في المجتمع من خلال الأنشطة المختلفة.

وقام محافظ بورسعيد بتوزيع كارنيهات عضوية دائمة للأطفال بلا مأوى داخل مركز الشباب، بالإضافة إلى شنط رياضية متكاملة وزي رياضي لكل طفل، بما يتيح لهم الاستفادة من كافة الخدمات والأنشطة المقدمة بالمركز.

كما أعلن المحافظ عن تخصيص يومين للأطفال لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية داخل النادي، إلى جانب توفير فريق دعم نفسي متخصص لمتابعة حالتهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الأنشطة الرياضية والترفيهية المقدمة للأطفال الأيتام، والعمل على استثمار طاقاتهم وتنمية مهاراتهم، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة وتسعى لتوفير حياة كريمة لهم في مختلف المجالات

كما التقى محافظ بورسعيد عدد من الفرق بمديرية الشباب والرياضة المشاركة في الاحتفالات بالنادي ، وحرص سيادته على التقاط عدد من الصور مع الاطفال و فرق الكشافة بالنادي في أجواء من البهجة والفرحة