محافظ بورسعيد: استمرار أعمال توصيل المرافق لاستاد النادي المصري

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، على استمرار أعمال توصيل المرافق باستاد النادي المصري على مدار اليوم، وسط متابعة ميدانية مكثفة من الجهات المختصة، لضمان سرعة الإنجاز وفق الخطة الزمنية المحددة.

وشدد محافظ بورسعيد على تكثيف الجهود، و ضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه العمل، والالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد، لتحقيق أعلى معدلات إنجاز في أسرع وقت.

محافظ بورسعيد يشدد على تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في أقرب وقت

وأضاف المحافظ أن استكمال أعمال البنية التحتية بالاستاد يأتي في إطار خطة شاملة لسرعة الانتهاء من المشروع، وتوفير بيئة رياضية متكاملة تليق بجماهير النادي المصري ، وتسهم في دعم القطاع الرياضي بالمحافظة.