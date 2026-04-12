محافظ بورسعيد: انتشار 45 منقذًا على شواطئ بورسعيد وبورفؤاد استعدادا للصيف

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد ، أنه في إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال أعياد الربيع ، انتشار ٤٥ منقذًا بطول شواطئ بورسعيد ، وذلك لتأمين رواد الشاطئ والحفاظ على سلامتهم.

45 منقذ على شاطئ بورسعيد وبورفؤاد خلال أعياد الربيع

ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية تزامنا مع زيادة الإقبال على الشواطئ حيث تم توزيع المنقذين على امتداد الشاطئ بشكل يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

والتأكيد على جاهزية فرق الإنقاذ وتوافر المعدات اللازمة إلى جانب المتابعة المستمرة من الجهات المختصة لضمان انتظام العمل بكفاءة على مدار اليوم وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وتناشد محافظة بورسعيد المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات المنقذين والإرشادات المعلنة على الشاطئ، حفاظًا على سلامتهم خلال الاحتفال بأعياد الربيع.