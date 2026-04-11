محافظة بورسعيد.. تطوير منطقة عمر بن الخطاب يشمل تطوير 168 عمارة لخدمة 16 ألف مواطن|شاهد

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، ميدانيا مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة عمر بن الخطاب بحي الزهور، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال المتابعة أحمد زغلف، رئيس حي الزهور، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع.

وخلال المتابعة، اطلع المحافظ على معدلات تنفيذ الأعمال الجارية، والتي تشمل تطوير 168 عمارة سكنية بإجمالي 3984 وحدة، لخدمة نحو 16 ألف مواطن، بتكلفة إجمالية تبلغ 270 مليون جنيه، ضمن خطة متكاملة لتحسين البيئة العمرانية بالمنطقة.

محافظ بورسعيد يتابع تطوير منطقة عمر بن الخطاب ويوجه بزيادة المسطحات الخضراء وتسريع معدلات التنفيذ

كما وجه المحافظ بالتوسع في أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، مع الاهتمام بزراعة أشجار الزينة، وعلى رأسها شجرة “البونسيانا”، لما تضيفه من مظهر جمالي مميز يعكس الطابع الحضاري للمناطق المطورة.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة تكثيف معدلات العمل والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لكافة مراحل العمل لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل نتائج على أرض الواقع.

وأشار إلى أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة الطرق الداخلية والأرصفة، وتحسين واجهات العمارات، وتطوير شبكات الصرف الصحي، إلى جانب إنشاء منظومة متكاملة لتصريف مياه الأمطار، بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة ومتطورة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير الشامل بمختلف الأحياء، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمظهر الحضاري لمحافظة بورسعيد.