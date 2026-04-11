محافظ بورسعيد يشدد على إنهاء أعمال إزالة المخلفات ورفع كفاءة حديقة الشاطئ | شاهد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال إزالة المخلفات ورفع كفاءة حديقة الشاطئ، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة المتنزهات العامة بالمحافظة.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندسة شيماء جودة، رئيس حي العرب، والعميد إسلام غريب، رئيس جهاز الإنقاذ والطوارئ، لمتابعة سير الأعمال على أرض الواقع.

إزالة المخلفات وتحسين المظهر الحضاري و توجيهات بسرعة الانتهاء من الأعمال

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال رفع كفاءة الحديقة وإزالة أي مخلفات أو معوقات، مؤكدًا على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، بما يضمن توفير بيئة نظيفة ومهيأة لاستقبال المواطنين.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، للارتقاء بالمظهر الحضاري للحديقة، وتحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط رفع كفاءة المتنزهات والمناطق الترفيهية، بما يعكس الشكل الجمالي لمدينة بورسعيد.