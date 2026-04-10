قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أجهزة بورسعيد التنفيذية: استمرار المتابعة لترشيد استهلاك الإنارة العامة واللوحات الإعلانية

أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد تواصل حراكها الميداني المكثف لتطبيق قرارات مجلس الوزراء للغلق
محمد الغزاوى

شهدت أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، نشاطا تنفيذيا مكثفا تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتشديد الرقابة الميدانية لضمان الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال، بالتوازي مع رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط التام.

مدينة بورفؤاد: غلق وتشميع فوري لمحال مخالفة وتواجد ميداني لترشيد الاستهلاك

وأعلنت  سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، عن تنفيذ قرار غلق وتشميع ٢ من المحال التجارية "بالشمع الأحمر" لمخالفتهما المواعيد المقررة للغلق. 
وأكدت "الموافي" على استمرار المتابعة لترشيد استهلاك الإنارة العامة واللوحات الإعلانية، مع تكليف المركز التكنولوجي باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، مشددة على أن وضع المواطن على رأس الأولويات يقتضي الحزم في تطبيق القانون لضمان استقرار الخدمات.

حي العرب: متابعة دقيقة لمواعيد الغلق بالشوارع الحيوية وتأكيد الالتزام بالضوابط

تابعت المهندسة شيماء جودة  رئيس حي العرب، ميدانياً التزام أصحاب المحلات والمقاهي بالمواعيد الرسمية للغلق (١٠ مساءً)، حيث شملت الجولة شوارع (المشير أحمد إسماعيل، المنيا، عبادي، نهضة مصر، عاطف السادات، ٢٣ يوليو، ونبيل منصور، صفية زغلول). 

وأكدت "جودة" على ضرورة التعاون التام مع الأجهزة التنفيذية، مشيرة إلى بدء تطبيق المواعيد الجديدة (١١ مساءً) اعتباراً من غدٍ الجمعة لضمان الصورة الحضارية للحي.

حي الشرق: حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانظباط بشارعي الثلاثيني والجيش

قاد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، حملة إشغالات مسائية مكبرة استهدفت عدداً من الشوارع الرئيسية، وعلى رأسها شارع "الثلاثيني" وشارع "الجيش". وأسفرت الحملة عن رفع كافة التعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، وشملت إزالة عربات يد واستندات مخالفة وقوالب طوب عشوائية، حيث أكد "بهنساوي" أن الحي لن يتهاون مع أي مخالفات تسيء للمظهر الحضاري أو تعيق السيولة المرورية.

حي الضواحي: جولات ميدانية لتطبيق قرار الغلق رقم ٩٠٩ لترشيد استهلاك الطاقة

أجرى  فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، جولات ميدانية مكثفة بمختلف شوارع ومناطق الحي لمتابعة مدى التزام المحال والمولات والمطاعم بمواعيد الغلق المحددة. وأكد "الوالي" أن تطبيق هذه المواعيد يأتي ضمن خطة الدولة الاستراتيجية لترشيد استهلاك الكهرباء، مشدداً على أن الحملات الرقابية مستمرة يومياً بكافة قطاعات الحي لضبط منظومة العمل وتحقيق الالتزام الكامل بالقرارات المنظمة.

حي المناخ: استمرار حملات التحصيل الخارجي لدعم الحوكمة المالية والإدارية

تابعت الأستاذة شيماء العزبي رئيسة حي المناخ، حملات التحصيل الميداني لمستحقات الدولة من المحال التجارية بنطاق الحي. وأوضحت "العزبي" أن هذه الحملات تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان كفاءة تحصيل الموارد المحلية، حيث تقوم اللجان بالوصول للمواطنين وتقديم الإنذارات القانونية وتيسير إجراءات السداد، بما يساهم في حماية المال العام وتجنب اتخاذ إجراءات قانونية حيال المتأخرين.

حي الزهور: استجابة فورية لشكاوى المواطنين بحملة نظافة شاملة بمنطقة عمر منخفض التكاليف

تابع  أحمد زغلف رئيس حي الزهور، لليوم الثالث على التوالي، حملة النظافة المكثفة بمناور العمارات بمنطقة "عمر منخفض التكاليف". وقامت فرق العمل برفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات وتطهير المواقع بالكامل، حيث أكد "زغلف" أن العمل مستمر بجميع القطاعات لرفع كفاءة منظومة النظافة، مناشداً المواطنين بالحفاظ على محيط العمارات لضمان بيئة صحية وآمنة للجميع.

وأكدت  محافظة بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية في كافة ربوع المحافظة.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد احياء بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد