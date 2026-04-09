استعدادات مكثفة لتجهيز شاطئ بورسعيد ورفع جاهزيته لاستقبال المواطنين بأعياد الربيع

وجه محافظ بورسعيد، اللواء إبراهيم أبو ليمون، برفع درجة الاستعداد القصوى لتجهيز شاطئ بورسعيد، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال المواطنين خلال أعياد الربيع وزيادة الإقبال على الشاطئ.

وأكد محافظ بورسعيد على ضرورة تكثيف أعمال النظافة على امتداد الشاطئ، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، مع التأكد من جاهزية مناطق الجلوس والممرات وأعمدة الإنارة، بما يحقق راحة المواطنين ويحافظ على المظهر الحضاري.

كما شدد على أهمية المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، لضمان تقديم تجربة متميزة وآمنة للمواطنين خلال فترة الأعياد.

رفع كفاءة الشاطئ استعدادًا لزيادة الإقبال و تكثيف أعمال النظافة والصيانة

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لضمان انتظام العمل وتوفير الخدمات بشكل متكامل، بما يليق بمكانة بورسعيد كمدينة ساحلية متميزة.

وأكد أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتجهيز الشاطئ باعتباره أحد أهم المتنفسات الطبيعية للمواطنين، خاصة خلال المواسم والأعياد، بما يوفر أجواء ترفيهية مناسبة وآمنة للجميع.