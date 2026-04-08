محافظ بورسعيد: مشروعات هيئة قناة السويس بالمحافظة تسهم في تحسين جودة الحياة

بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أركان حرب إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، سبل التعاون المشترك، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، والدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقيادات بالمحافظة، وذلك بمقر ديوان محافظة بورسعيد.

شهد اللقاء مناقشة عدد من المشروعات القائمة أبرزها مشروع ترميم وتطوير مبنى القبة، ومشروعات تطوير مرفق المعديات وزيادة محاور العبور من خلال إنشاء كباري عائمة جديدة.

وأعرب رئيس الهيئة عن تطلعه لتعزيز سبل التعاون والتنسيق مع محافظة بورسعيد في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك تفعيلاً لمبدأ الشراكة التي تعززها المسئولية المُجتمعية للهيئة بمدن القناة الثلاث.

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون أن محافظة بورسعيد تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح هذه المشروعات، في إطار دورها المحوري في دفع عجلة التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تمثل أهمية كبيرة للمواطنين، لما تسهم به في تحسين جودة الحياة، وتيسير حركة التنقل بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، فضلًا عن دعم خطط التوسع العمراني الحالية والمستقبلية، بما يعزز مكانة المحافظة كأحد أهم محاور التنمية في إقليم القناة، مشيدٱ بالتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس واهتمامها البالغ بدعم المشروعات التنموية داخل محافظة بورسعيد.

عقب ذلك تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عدداً من مواقع العمل التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات القائمة ومستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.

بدأت الجولة التفقدية بمتابعة مستجدات الأعمال الإنشائية لكوبري النصر العائم الجديد الذي يتم بناؤه ليكون موازياً لكوبري النصر العائم على مسافة 170 مترا بين المحورين بحيث يتم تشغيل كل كوبرى في اتجاه منفصل.

واطلع رئيس الهيئة على معدلات الإنجاز بالمشروع حيث انتهت أعمال بناء البنتونات المعدنية المُكونة للكوبري وعددها ٥ بنتونات معدنية وذلك تحت إشراف ترسانة بورسعيد البحرية وبالتعاون مع شركات الهيئة التابعة، فيما يتم تجهيز الأعمال المدنية بالتوازي من خلال شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى إحدى الشركات التابعة للهيئة المقاول الرئيسي للمشروع والتي تتولى تصميم وتنفيذ الأعمال المدنية وذلك تحت إشراف الإدارة الهندسية، كما تتولى الشركة تنفيذ المداخل الخاصة بالكوبري وذلك تحت إشراف إدارة الأشغال بالهيئة، فيما تتولى محافظة بورسعيد القيام بأعمال الطرق.

ووجه رئيس الهيئة بتسريع وتيرة العمل لاستكمال الأعمال المتبقية للكوبري تمهيداً لافتتاحه في النصف الثاني من شهر مايو المُقبل بمشيئة الله، مؤكدا على استمرار الهيئة في تفعيل دورها الخدمي والمجتمعي في ربط ضفتي القناة والمُساهمة في زيادة السيولة المرورية في حركة عبور المركبات والأفراد لربط ضفتي القناة ما بين بورسعيد وبورفؤاد ودعم الأنشطة التنموية والسياحية بالمحافطة.

عقب ذلك توجه رئيس الهيئة لتفقد منطقة المعديات والمراسي ببورفؤاد حيث تابع أعمال تطوير وتحديث ميدان المعديات، كما تفقد المعدية "سيناء ٤" وذلك بعد انتهاء أعمال تطويرها وتعديل تصميمها الخارجي لتكون بذلك أولى المعديات التي يتم تطويرها وتحديثها ضمن أسطول معديات الهيئة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بجودة خدمات العبور للأفراد والمركبات عبر محاور العبور المختلفة وجعلها واجهة لائقة لدعم النشاط السياحي.

كما توجه رئيس الهيئة لتفقد موقع مشروع إنشاء كوبري بورسعيد العائم الجديد بمنطقة ميدان المعديات الرئيسي بوسط البلد والذي يستهدف تعزيز الربط بين مدينتي بورسعيد وبورفواد وتخفيف عبء الانتقال عبر زيادة السيولة المرورية وزيادة محاور العبور الرابطة بينهما لاسيماً مع زيادة القدرة الاستيعابية للكوبري العائم والتي تعادل ثمانية أضعاف القدرة الاستيعابية لتشغيل المعدية الواحدة بالإضافة إلى قدرة الكوبري العائم على تقليل زمن الانتظار والعمل في كافة الظروف الجوية، وما يحققه الكوبري العائم من وفر في استهلاك الوقود حيث يستهلك الكوبري الواحد ٥٪ من استهلاك الوقود اللازم لتشغيل المعدية الواحدة وهو ما يجعله أكثر استدامة وقدرة تلبية الاحتياجات المتزايدة ومواكبة التوسع العمراني والمشروعات التنموية بمدينة بورفؤاد.

وتابع رئيس الهيئة مستجدات أعمال التخطيط المبدئي و إحداثيات الرفع المساحي اللازمة لتصميم الكوبري العائم، ويتكون الكوبري من جزء علوي ثابت يسمح بمرور عائمات صغيرة، وجزء عائم مُكون من ٦ بنتونات عائمة.

ووجه الفريق ربيع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإنهاء الدراسات وعمل الإجراءات اللازمة لبدء العمل الفوري في تنفيذ المشروع الذي يستهدف خدمة الخطط التنموية والسياحية بالمحافظة حيث من المُخطط أن تتضمن منطقة تجارية جهة بورفؤاد.

وتوجه الفريق ربيع لتفقد المشروعات المُقامة بمنطقة الجونة بتفريعة بورسعيد الشرقية حيث تعرف على مستجدات الأعمال الإنشائية للمباني التابعة لإدارة التحركات التي يتم إنشاؤها لتكون بديلاً للجزء الإداري لمبنى القبة والتي تقوم إدارة الأشغال بالهيئة بالإشراف على تنفيذها، حيث انتهت أعمال إنشاء المبنى الإداري الرئيسي التابع لإدارة التحركات ويتكون من ثلاثة أدوار بإجمالي ٦٠ مكتب بالأقسام المختلفة، و يجري استكمال العمل به لإنهاء أعمال التشطيبات الداخلية والأعمال الكهروميكانيكية، فيما انتهت أعمال إنشاء وتشطيب المبنى الإداري الخاص بالفنيين والبحرية حيث تفقده رئيس الهيئة وأشاد بمستوى جودة الأعمال المدنية والهندسية.

عقب ذلك تفقد رئيس الهيئة مشروع الأقفاص السمكية بمنطقة الجونة ببورسعيد والذي يتضمن إنشاء ٢٠ قفصا سمكيا بقطر ١٢ مترا للحوض لاستزراع أسماك الدنيس والقاروص بقدرة إنتاجية إجمالية مستهدفة تصل إلى ١٢٠ طنا من اسماك الدنيس والقاروص.

وتابع رئيس الهيئة الإجراءات التي تمت قبل بدء المشروع والتي كانت أساساً لاختيار الموقع بداية من أخذ عينات من التربة للتحليل من قبل المركز القومي البحوث، ثم الحصول على موافقة جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية واستكمال الدراسة البيئية، ووجه رئيس الهيئة بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة للاستزراع داخل الأقفاص.

واختتم رئيس الهيئة جولته بالتوجه لمتابعة سير العمل بالشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية إحدى الشركات التابعة للهيئة والتي تتمتع بخبرات طويلة في بناء اللنشات الألومنيوم بجودة عالية.

َوتابع رئيس الهيئة أعمال بناء لنشات الألومونيوم حيث انتهت الشركة من بناء عدد ١١ لنش، وجاري إنهاء أعمال التركيبات لعدد ١١ لنش، فيما يجري العمل على استكمال بناء البدن لخمسة لنشات أخرى من المقرر إنهاء أعمال بنائها نهاية 2026.

كما اطلع الفريق ربيع على مستجدات نشاط الشركة في مجال صيانة وإصلاح الفنادق العائمة في موقع الشركة الجديد المطل على بحيرة ناصر خلف السد العالي بأسوان حيث انتهت أعمال الصيانة الدورية للفندق العائم "قصر إبريم" ومن المقرر نزوله للمياه في نهاية إبريل.

وحرص رئيس الهيئة على تبادل أطراف الحديث مع العاملين بالشركة وحثهم على مواصلة العمل لاستكمال ما تم إنجاز خلال الفترة الماضية، مشيدا بجهدهم الدؤوب ونجاحهم في تحقيق معدلات الإنتاج المطلوبة وفق الجدول الزمني، كما طالبهم بمراعاة الإجراءات المُتعلقة بترشيد استخدام الطاقة والحفاظ على أصول الهيئة.