أنهى حياة أم وابنتها.. إحالة أوراق عاطل إلى المفتي في أسوان

قررت محكمة جنايات أسوان إحالة أوراق عاطل إلى فضيلة المفتي لقيامه بقتل سيدة وابنتها فى مساكن منطقة الصداقة القديمة بمدينة أسوان.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الغريب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد بدر على، ومحمد نبيل عبدالمجيد، وأمانة سر عيد على حسن.

وتبين أن وراء الجريمة عاطل، وأنه تسلل إلى المنزل بدافع السرقة، واكتشف وجود المجنى عليهن بالمنزل، حيث قام بالتخلص منهن بالخنق والطعن بآلة حادة، ما أسفر عن مقتلهن، ولاذ بعدها بالفرار، وتم إلقاء القبض عليه، وأحالته النيابة إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتى.

وترجع أحداث القضية إلى أكتوبر من العام الماضي، بعد أن تلقت مباحث قسم ثان أسوان بلاغا من أحد الأشخاص بعثوره على والدته وشقيقته جثتين هامدتين بالمنزل، وبانتقال أجهزة الأمن تم العثور على جثتين لسيدتين داخل شقة سكنية، بمنطقة الصداقة القديمة، وتبين أن الجثة لسيدة تدعى ز. أ. ، 58 سنة، عاملة بمستشفى الصحة النفسية فى أسوان، ونجلتها 29 سنة، ووجود آثار خنق وطعن فى الجثتين.