تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات.. اليوم

تبدأ البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية اليوم تصعيد الحجاج إلى عرفات طبقا لخطة التصعيد .

وقال أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، اليوم إتمام تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى مشعر عرفات ، وذلك استعداداً لأداء الركن الأعظم في الحج والوقوف على صعيد عرفات المقرر له غدا الثلاثاء الموافق 9 ذو الحجة.

مراجعة خطة تصعيد حجاج الجمعيات إلى مشعر عرفات

وأكد رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أنه عقد اجتماعا مع رؤساء اللجان المختلفة وأعضاء البعثة، وذلك لمراجعة خطة تصعيد حجاج الجمعيات إلى مشعر عرفات، والمقرر تنفيذها بدءًا من ظهر اليوم الاثنين، مشددا على أهمية

تنفيذ خطة التصعيد وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع التأكيد على توفير كافة سبل الراحة والأمان للحجاج، وضمان وجود فرق مرافقة لتقديم الدعم اللوجستي والطبي والإرشادي خلال التنقلات بين المشاعر المقدسة.

وأشار عبد الموجود إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين يبذلون قصارى الجهود من أجل تقديم موسم مميز، مؤكدا أن بعثة حج الجمعيات الأهلية تعاقدت على ما يزيد على 280 أتوبيس حديث مكيف، كما أجرت عددا من الزيارات خلال الأيام الماضية للتأكد من جاهزية مخيمات عرفات ومنى لاستقبال الحجاج، من حيث التجهيزات الطبية والخدمية ووسائل التبريد، إلى جانب مراجعة ممرات السير والتأكد من سلاستها وعدم وجود عوائق تعرقل السير، بالإضافة إلى مراجعة كافة مخارج الطواريء.

متابعة دقيقة من قبل المشرفين للحجاج

وأوضح رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن هناك متابعة دقيقة من قبل المشرفين للحجاج والعمل على توفير كافة سبل الراحة لهم، كي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر، مطالبا الحجاج

بضرورة الالتزام بكافة التعليمات، ومواعيد التحرك، حفاظًا على سلامتهم وتيسيرًا لسير الخطة دون أي معوقات.

يأتي هذا في الوقت الذي عقد فيه الدكتور عمرو الورداني رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب لقاء مع الوعاظ والواعظات المرافقين لبعثة حج الجمعيات الأهلية، وذلك في إطار التوعية المستمرة للحجاج بأداء المناسك والرد على كافة استفساراتهم قبل الشروع في أداء المناسك.