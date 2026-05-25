أحمد جلال: بند التفوق الرياضي يمنح الزمالك فرصة المشاركة في إفريقيا رغم القضايا

أكد الإعلامي أحمد جلال أن ما يُعرف بـ«بند التفوق الرياضي» قد يمنح نادي الزمالك فرصة المشاركة في البطولات الإفريقية خلال الموسم المقبل، حتى في حال عدم الانتهاء من تسوية جميع القضايا والأزمات المتعلقة بإيقاف القيد.

وأوضح جلال في تصريحات تلفزيونية، أن اللوائح الخاصة بمنح الرخصة الإفريقية قد تتضمن بعض الاستثناءات التي تسمح بمشاركة الأندية وفقًا لمعايير التفوق الرياضي، مشيرًا إلى أن هذا البند قد يتم تفعيله في حالات معينة بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأضاف أن موقف الزمالك ما زال مرتبطًا بعدة ملفات مالية وقانونية، إلا أن وجود هذا البند قد يفتح الباب أمام مشاركته القارية في حال حصوله على استثناء رسمي، رغم استمرار بعض الأزمات.