بعد حسم لقب دوري أبطال أفريقيا.. نجم صن داونز يكشف سرا مثيرا

كشف تيبوهو موكوينا نجم نادي صن داونز عن سر مفاجئ بعد حسم فريقه لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الجيش الملكي.

وقال موكوينا في تصريحات إعلامية إنه كان واثقًا من قدرته على زيارة الشباك في هذه المواجهة الحاسمة.

وشدد على أنه شاهد ذاته محرزًا للهدف في حلم كان قد راوده خلال فترة نومه قبل انطلاق صافرة البداية.

واستطاع موكوينا المساهمة في تتويج صن دوانز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه عبر تسجيله هدف التعادل بنتيجة 1 مقابل 1 في شباك المنافس بالنهائي.

وختم أنه يدرك أهمية هذا التتويج بالنسبة لبلاده مؤكدًا أن الجميع داخل جنوب أفريقيا يعيشون فرحة لا توصف أبدًا.