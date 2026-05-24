نهائي دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة صن داونز والجيش الملكي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الأفريقية مواجهة قوية تجمع بين ماميلودي صن داونز والجيش الملكي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-26، وسط طموحات مغربية للعودة باللقب، ورغبة جنوب أفريقية في تأكيد التفوق القاري.

صن داونز يبحث عن اللقب الثاني

يدخل فريق صن داونز المباراة بأفضلية الفوز ذهابًا بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بمدينة بريتوريا، وسجل خلاله اللاعب أوبري موديبا هدف المباراة الوحيد.

ويأمل الفريق الجنوب أفريقي في حصد لقبه الثاني بدوري أبطال أفريقيا، بعدما اقترب خطوة جديدة من التتويج القاري.

الجيش الملكي يتمسك بالأمل

في المقابل، يسعى الجيش الملكي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، من أجل قلب النتيجة والتتويج باللقب القاري الثاني في تاريخه.

ويعول الفريق المغربي على عدد من عناصره المميزة، بجانب الدعم الجماهيري المنتظر في موقعة الحسم.

موعد مباراة الجيش الملكي وصن داونز

تقام المباراة اليوم الأحد 24 مايو، في تمام:

العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

يستضيف اللقاء ملعب ملعب الأمير مولاي عبد الله.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل شبكة beIN Sports المباراة عبر قناة:

beIN Sports HD 2

كما يمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق TOD.

معلق المباراة

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق إلى المعلق المغربي جواد بده.