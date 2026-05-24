قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن يشعل المنافسة داخل معكسر منتخب مصر.. كواليس ساخنة عن القائمة واستبعاد النجوم قبل المونديال
استئناف مشرف حمام السباحة في واقعة نادي الغابة على حبسه 3 سنوات .. بعد قليل
6 ملايين دولار تنتظر البطل.. الجيش الملكي وصن داونز في صراع التتويج الأفريقي
30 شخصا.. القصة الكاملة لحادث تصادم أتوبيسين بطريق أبو سمبل البرى جنوب أسوان
بدء استئناف المُتهمين في قضية رشوة وزارة التموين .. بعد قليل
ننشر ضوابط تلقي طلبات التقدم للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بالمدارس العام المقبل
لماذا سمي يوم التروية بهذا الاسم؟.. له قصتان لا يعرفهما كثيرون
مشروع قانون جديد أمام مجلس النواب لمواجهة الابتزاز الإلكتروني والتزييف
بعد قليل.. نظر 4 دعاوى من طليقة بيومي فؤاد للمطالبة بالنفقة
بدء مُحاكمة الفنانة جيهان الشماشرجي في قضية السرقة بالإكراه
تامر عاشور وعمرو وهبة يؤديان مناسك الحج.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة صن داونز والجيش الملكي والقنوات الناقلة

صن داونز
صن داونز
إسلام مقلد

يترقب عشاق الكرة الأفريقية مواجهة قوية تجمع بين ماميلودي صن داونز والجيش الملكي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-26، وسط طموحات مغربية للعودة باللقب، ورغبة جنوب أفريقية في تأكيد التفوق القاري.

صن داونز يبحث عن اللقب الثاني

يدخل فريق صن داونز المباراة بأفضلية الفوز ذهابًا بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بمدينة بريتوريا، وسجل خلاله اللاعب أوبري موديبا هدف المباراة الوحيد.

ويأمل الفريق الجنوب أفريقي في حصد لقبه الثاني بدوري أبطال أفريقيا، بعدما اقترب خطوة جديدة من التتويج القاري.

الجيش الملكي يتمسك بالأمل

في المقابل، يسعى الجيش الملكي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، من أجل قلب النتيجة والتتويج باللقب القاري الثاني في تاريخه.

ويعول الفريق المغربي على عدد من عناصره المميزة، بجانب الدعم الجماهيري المنتظر في موقعة الحسم.

موعد مباراة الجيش الملكي وصن داونز

تقام المباراة اليوم الأحد 24 مايو، في تمام:

  • العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
  • الثامنة مساءً بتوقيت المغرب.
  • يستضيف اللقاء ملعب ملعب الأمير مولاي عبد الله.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل شبكة beIN Sports المباراة عبر قناة:

beIN Sports HD 2

كما يمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق TOD.

معلق المباراة

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق إلى المعلق المغربي جواد بده.

ماميلودي صن داونز صن داونز الجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا نهائي دوري أبطال أفريقيا ماميلودي صن داونز والجيش الملكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات والتنفيذ خلال ساعات

احمد عز وانغام

بعد سنوات من الانفصال.. ظهور أحمد عز وأنغام في الأهرامات يتصدّر السوشيال ميديا

مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد| أسماء

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد

دواجن

ثروت الزيني: أسعار الدواجن والبيض تراجعت بنسبة 25% لهذا السبب

ريبيرو

شوبير يكشف أزمة مستحقات ريبيرو مع الأهلي

هالة صدقي

سددت الكفالة.. تفاصيل استئناف شاليمار شربتلي على حبسها في سب هالة صدقي

محمد فضل

فضل الله: لوائح الترخيص القاري تجيز منح الرخصة للأندية الموقوف قيدها استثنائيًا

الجنيه الذهب

قبل انتهاء التداولات المسائية.. الجنيه الذهب يتراجع 100 جنيه في الصاغة

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يستقبل قيادات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي لتبادل التهنئة بقرب عيد الأضحى المبارك

محافظ أسيوط يستقبل قيادات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي لتبادل التهنئة بقرب عيد الأضحى المبارك

محافظ الغربية

اليوم .. محافظ الغربية يفتتح عددا من المشروعات الخدمية بسمنود

ديوان عام بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظ ورئيس شركة المياه يبحثان تحسين الخدمة.. وتعزيز التنسيق بين الكهرباء والقطاعات الخدمية.. واستلام 247 ألف طن قمح بالصوامع

بالصور

طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار

طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار
طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار
طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار

البراز الأحمر ومدى خطورته .. أسباب مثيرة للقلق

أسباب البراز الأحمر ومدى خطورته
أسباب البراز الأحمر ومدى خطورته
أسباب البراز الأحمر ومدى خطورته

لوك كاجوال.. هند صبري تخطف الانظار بظهورها

هند صبري
هند صبري
هند صبري

صغرت جدا.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد