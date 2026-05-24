موعد مباراة صن داونز والجيش الملكي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية مساء اليوم الأحد نحو ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريقي ماميلودي صن داونز والجيش الملكي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل الكثير من الإثارة والندية بين الفريقين.

ويدخل فريق صن داونز الجنوب أفريقي المباراة بأفضلية نسبية بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال مواجهة الذهاب بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي بجنوب أفريقيا، ليضع قدمًا نحو التتويج باللقب القاري الغالي قبل موقعة الحسم في المغرب.

ويأمل الفريق المغربي في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تعويض خسارة الذهاب والعودة بقوة إلى أجواء المنافسة على اللقب، خاصة أن الفريق يقدم مستويات مميزة خلال الموسم الحالي، كما يعول الجهاز الفني على عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات والمهارات الهجومية، في مقدمتهم رضا سليم المعار من النادي الأهلي.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، حيث يسعى صن داونز لتحقيق اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه، بينما يطمح الجيش الملكي إلى استعادة أمجاده الأفريقية وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه أمام جماهيره المتحمسة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الجيش الملكي وصن داونز مساء اليوم الأحد ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.

ويمكن لعشاق الكرة الأفريقية متابعة اللقاء المرتقب عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا عبر قناة بي إن سبورتس الثانية، التي ستنقل أحداث المباراة بشكل مباشر وسط تغطية خاصة وتحليل فني شامل قبل وبعد اللقاء