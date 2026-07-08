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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تحركات جديدة في سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم.. تعرف على أعلى وأقل سعر في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنوك
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنوك
رانيا أيمن

واصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري تحركاته المحدودة خلال تعاملات اليوم، مع استقرار نسبي في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية، بينما ظهرت فروق طفيفة في أسعار الشراء والبيع بين عدد من البنوك، دون تسجيل تغيرات كبيرة في مستويات التداول.

أعلى سعر للريال السعودي 

وسجل بنك قناة السويس أعلى سعر لبيع الريال السعودي عند 13.25 جنيه.

بينما قدم بنك QNB الأهلي أعلى سعر للشراء عند 13.21 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي اليوم 
 

البنك الأهلي المصري
سعر الشراء: 13.17 جنيه
سعر البيع: 13.23 جنيه

بنك مصر
سعر الشراء: 13.17 جنيه
سعر البيع: 13.23 جنيه

البنك المركزي المصري
سعر الشراء: 13.20 جنيه
سعر البيع: 13.23 جنيه

QNB الأهلي
سعر الشراء: 13.21 جنيه
سعر البيع: 13.24 جنيه

بنك HSBC
سعر الشراء: 13.19 جنيه
سعر البيع: 13.22 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)
سعر الشراء: 13.19 جنيه
سعر البيع: 13.23 جنيه

المصرف العربي الدولي
سعر الشراء: 13.19 جنيه
سعر البيع: 13.23 جنيه

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026

بنك قناة السويس
سعر الشراء: 13.17 جنيه
سعر البيع: 13.25 جنيه

بنك البركة
سعر الشراء: 13.16 جنيه
سعر البيع: 13.22 جنيه

بنك الإسكندرية
سعر الشراء: 13.14 جنيه
سعر البيع: 13.23 جنيه

كريدي أجريكول
سعر الشراء: 13.13 جنيه
سعر البيع: 13.22 جنيه

بنك الكويت الوطني NBK
سعر الشراء: 13.09 جنيه.

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