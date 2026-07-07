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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7-7-2026 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء
علياء فوزى

هبط سعر الريال السعودى بمعظم البنوك العاملة في مصر، ليستمر دون الـ 13 جنيها سعر الشراء.

وخلال السطور التالية نستعرض سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لتطورات العملة السعودية سواء لأداء العمرة أو لأغراض العمل والسياحة.

أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7-7-2026

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 لنحو:

13 جنيه للشراء.

13.03 جنيه للبيع.

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك إتش إس بي سى اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026:

12.99 جنيه للشراء.

13.01 جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك نكست اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 لنحو:

12.98 جنيه للشراء.

13.03 جنيه للبيع.

هبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB  اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 لنحو:

12.96 جنيه للشراء.

13 جنيه للبيع.

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري  اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 لنحو:

12.95 جنيه للشراء.

13.01  جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر  اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 نحو:

12.95 جنيه للشراء.

13.01  جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي  اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 لنحو:

12.95 جنيه للشراء.

13.01  جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي  اليوم اليوم الثلاثاء  7 يوليو 2026 لنحو:

12.90 جنيه للشراء.

13.01  جنيه للبيع.

هبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 لنحو:

12.57 جنيه للشراء.

13.03 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 عند:

12.96 جنيه للشراء.

13.02 جنيه للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي في البنوك اليوم 

12.96 جنيه

أقل سعر لشراء الريال السعودي في  البنوك اليوم 

13 جنيه 

أعلي سعر لشراء الريال السعودي في  البنوك اليوم 

13 جنيه

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