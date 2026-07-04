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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي في مصر .. آخر تحديث

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
علياء فوزى

انخفض سعر الريال السعودي في مصر على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ليستمر  دون الـ 14 جنيها بيعا وشراء.

وخلال السطور التالية نستعرض سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 4 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لتطورات العملة السعودية سواء لأداء العمرة أو لأغراض العمل والسياحة.

أسعار الريال السعودي اليوم السبت

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم السبت 4 يوليو 2026 لنحو:

13.20 جنيه للشراء.

13.12 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك نكست اليوم السبت 4 يوليو 2026 لنحو:

13.09 جنيه للشراء.

13.11 جنيه للبيع.

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك إتش إس بي سي HSBC اليوم السبت 4 يوليو 2026 ليصل إلي:

13.06 جنيه للشراء.

13.09 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم السبت 4 يوليو 2026 نحو:

13.04 جنيه للشراء.

13.10 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم السبت 4 يوليو 2026 نحو:

13.04 جنيه للشراء.

13.09 جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي cib اليوم السبت 4 يوليو 2026 ليصل إلي:

13.04 جنيه للشراء.

13.07 جنيه للبيع.

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي  اليوم االسبت 4 يوليو 2026 لنحو:

13.01 جنيه للشراء.

13.07 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول اليوم السبت 4 يوليو 2026 لنحو:

13.01 جنيه للشراء.

13.09 جنيه للبيع.

هبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم السبت 4 يوليو 2026 لنحو:

13.01 جنيه للشراء.

13.08 جنيه للبيع.

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول اليوم السبت 4 يوليو 2026 لنحو:

12.99 جنيه للشراء.

13.08 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي  اليوم اليوم السبت 4 يوليو 2026 لنحو:

12.99 جنيه للشراء.

13.10 جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي اليوم السبت 4 يوليو 2026 ليسجل:

12.96 جنيه للشراء.

13.13 جنيه للبيع.

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني اليوم السبت 4 يوليو 2026 ليسجل إلي:

12.93 جنيه للشراء.

13.22 جنيه للبيع.

هبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم السبت 4 يوليو 2026 لنحو:

12.66 جنيه للشراء.

13.11 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم السبت 4 يوليو 2026 عند:

13.06 جنيه للشراء.

13.10 جنيه للبيع.

أعلي سعر لشراء الريال السعودي في البنوك اليوم 

13.10 حنيه

أقل سعر لشراء الريال السعودي في البنوك اليوم 

13.04 جنيه

متوسط سعر الريال السعودي في البنوك اليوم 

13.04 جنيه

أسعار الريال السعودي اليوم سعر الريال السعودي الجنيه المصري بنك فيصل الريال السعودي

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