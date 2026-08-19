وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروع رأس الحكمة ومعدلات تقدم الأعمال

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سعادة عبدالله الساهي، العضو المنتدب لمجموعة «مدن القابضة» بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد الموافق له، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ وتطورات العمل بمشروع رأس الحكمة، والوقوف على مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع.

بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مدينة رأس الحكمة.

وضم وفد مجموعة «مدن» الإماراتية، السيد سليمان السكسك، المدير التنفيذي لمشروع رأس الحكمة، والمستشار سيف الدين علي، المستشار الاستراتيجي لمجموعة «مدن القابضة»، والسيد أحمد خميس، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «ريد رأس الحكمة».

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروع رأس الحكمة يمثل نموذجًا مهمًا للتعاون التنموي الاستثماري المصري الإماراتي، ويعكس قوة العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم والتنسيق اللازم للمشروع، بما يسهم في تهيئة البيئة المناسبة أمام الاستثمارات، ودفع معدلات العمل بالمشروع، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي يتمتع بها موقع رأس الحكمة.

وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، ومعدلات تقدم الأعمال بمختلف مكوناته، إلى جانب مناقشة مستجدات العمل خلال الفترة الحالية، وخطط التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن دفع معدلات الإنجاز وفقًا للبرامج الزمنية المستهدفة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروع رأس الحكمة، والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية وشركة «مدن»، مع العمل على تذليل أي تحديات قد تواجه سير العمل، بما يسهم في الإسراع بتنفيذ المشروع وتحقيق مستهدفاته.

من جانبهم، استعرض ممثلو مجموعة «مدن» آخر مستجدات الأعمال بالمشروع، مؤكدين استمرار العمل وفق الخطط والبرامج الموضوعة، والتنسيق المستمر مع الجهات المصرية المعنية لدفع معدلات التنفيذ.

وفي ختام اللقاء، شددت الوزيرة على ضرورة استمرار التنسيق مع الشركة وسرعة التعامل مع أي مستجدات تتعلق بأعمال التنفيذ والبنية الأساسية، بما يدعم انتظام العمل بالمشروع وفق المخطط المستهدف.