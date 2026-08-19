نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الفرقتين الأولى والثانية بمراكز الثقافة الإسلامية

أعلنت وزارة الأوقاف ، نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الفرقتين الأولى الثانية بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي ٢٠٢٥ – ٢٠٢٦م، وقد تقرر نشر النتائج رسميًّا في مقار جميع المراكز، حيث يمكن للدارسين التوجه إلى إدارات المراكز للاطلاع على نتائجهم.

وتقدمت الوزارة بخالص التهاني لجميع الناجحين، فإنها تعرب عن تقديرها لجهودهم المثمرة، وترجو لهم مزيدًا من التفوق في مسيرتهم العلمية، داعيةً إياهم إلى استكمال رحلتهم في طلب العلم؛ بما يخدم الدين والوطن، ويسهم في نشر الوعي الديني الرشيد.

للإطلاع على نتيجة الفرقة الأولى اضغط هنا

للإطلاع على نتيجة الفرقة الثانية اضغط هنا

نتيجة المسابقة الثقافية الكبرى

أعلنت وزارة الأوقاف نتيجة المسابقة الثقافية الكبرى بين الدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2025 / 2026م، عقب انتهاء التصفيات النهائية، والتي شهدت منافسة علمية متميزة بين الفرق المشاركة من مختلف المراكز.

وأسفرت النتائج عن فوز مركز الثقافة الإسلامية بسوهاج بالمركز الأول، وجائزته (50,000 جنيه)، وحصول مركز الثقافة الإسلامية بكفر الشيخ على المركز الثاني، وجائزته (30,000 جنيه)، فيما جاء مركز الثقافة الإسلامية بمسجد النور بالقاهرة في المركز الثالث، وجائزته (20,000 جنيه).

ووجَّه الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بصرف إثابة تميز لكل متسابق حقق نسبة 85% فأكثر على المستوى الفردي، وذلك من جميع الفرق المشاركة في المسابقة؛ تقديرًا لتميزهم العلمي وتشجيعًا لهم على مواصلة التفوق والتميز.



