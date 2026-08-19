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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يشيد بتريزيجيه بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في مصر

تريزيجيه
تريزيجيه
يمنى عبد الظاهر

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بتواجد محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي السابق، خلال حفل جوائز الأفضل الذي نظمته جمعية اللاعبين المحترفين المصرية، مؤكدًا سعادته بحصوله على جائزة أفضل لاعب في مصر عن الموسم الماضي. 

وقال شوبير: «عاجبني أوي تواجد تريزيجيه في حفل الأفضل اللي بتنظمه جمعية اللاعبين المحترفين المصرية، وإنه جه واستلم الجائزة، سعدت جدًا بحصوله على جائزة أفضل لاعب في مصر».

وأضاف: «رغم أن الأهلي لم يحصل على حاجة غير بطولة السوبر، لكنه يستاهل الجائزة لأنه كان فعلًا أفضل لاعب الموسم الماضي، غير إنه تعب وكان هداف الدوري، وكمان هداف أفريقيا مع الأهلي».

وتابع شوبير إشادته بتريزيجيه، مؤكدًا أن اللاعب ظهر بصورة جيدة خلال الحفل، وتحدث بشكل إيجابي عن النادي الأهلي وجماهيره، وهو ما أسعده بشكل كبير.

وكان تريزيجيه تألق مع الأهلي خلال الموسم الماضي، وسجل 11 هدفًا في الدوري و6 أهداف في دوري أبطال أفريقيا، ليتوج هدافًا للبطولة القارية، إلى جانب تسجيله هدفًا في السوبر المحلي، الذي كان اللقب الوحيد للأهلي خلال الموسم.  

محمود حسن تريزيجيه الأهلي أفضل لاعب في مصر شوبير دوري أبطال أفريقيا

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