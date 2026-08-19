مشهد عجز العلم عن تفسيره.. دكتور تخدير ينتقد مشهد بمسلسل بنج كلي

انتقد الدكتور أحمد مختار استاذ التخدير أحد المشاهد التي وردت بمسلسل بنج كلي، والذي يعرض حاليًا.

وقال دكتور أحمد مختار في منشور عبر موقع فيسبوك: مسلسل بنج كلي دكتورة التخدير واقفه في الافاقة والمريض دخل الإفاقة فجأة لقينا الجراح (اللي هو مش طايق نفسه مش عارفين ليه) بيكلم دكتورة التخدير بعنف بيقولها انتي كل ده ما بدأتيش الإفاقة.



وتابع: انا كأستاذ تخدير مافهمتش الجملة دي وتوقعت الدكتورة هاتقوله

طب ما المريض في الإفاقة أصلا بس هي ماعملتش كده هي راحة جارية علي العيان علشان تبدأ الإفاقة وراحت مطلعه سرنجه فيها دوا أصفر وحقنته في المريض… وده من المشاهد اللي عجز العلم عن تفسيرها.

مسلسل بنج كلي:

يذكر أن مسلسل "بنج كلي"، يجمع سلمى أبو ضيف، دياب، كمال أبو رية، سلوى محمد علي، محسن محي الدين، علا رشدي، محمد مهران، لبنى ونس، بمشاركة ضياء عبد الخالق، أيمن عزب وآخرين.