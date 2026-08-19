منى الشاذلي تحسم الجدل حول استضافة محمد رمضان: صور مفبركة بالذكاء الاصطناعي

حسمت الإعلامية منى الشاذلي الجدل المثار حول الصور المتداولة مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت استضافتها للفنان محمد رمضان في برنامج «معكم منى الشاذلي»، عقب الحفل الذي أحياه في الساحل الشمالي وأثار حالة من الجدل.

وأوضحت منى الشاذلي، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، أن الصور المنتشرة والتي تجمعها بمحمد رمضان، إلى جانب إحدى السيدات المسنات من جمهور الحفل، غير حقيقية، مؤكدة أنها صُنعت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكتبت منى الشاذلي تعليقًا على الصور المتداولة: «الصور المتداولة غير حقيقية ومعمولة بالـ AI، والأخبار المتعلقة بالصور مفبركة بالكامل».

واختتمت رسالتها بتحذير متابعيها من الانسياق وراء كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «ماتصدقش كل حاجة تشوفها أو تقرأها»



