محمد رمضان ينصح طفلًا من محبيه: حافظ علي صلاتك ورياضتك ودراستك عشان تبقى نمبر وان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله الفنان محمد رمضان أثناء لقائه أحد الشباب في إحدى المدن الساحلية، حيث حرص الشاب على إخبار رمضان بأن نجله «خليفة»، البالغ من العمر 8 سنوات، من محبيه بشدة.

وخلال اللقاء، وجّه محمد رمضان رسالة خاصة إلى الطفل «خليفة»، طالبًا منه الاحتفاظ بالفيديو، والعمل بالنصائح التي قدمها له، مؤكدًا أنه يحبه ويتمنى له النجاح والتوفيق.

وقال محمد رمضان في رسالته للطفل: «أنا بحبك يا خليفة، وبوصيك واحتفظ بالفيديو ده، وعايزك تحافظ على صلاتك ورياضتك ودراستك وبرك بأهلك، عشان تبقى نمبر وان».

ولاقت رسالة محمد رمضان تفاعلًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع حرصه على توجيه الطفل إلى الاهتمام بالصلاة والدراسة والرياضة وبر الوالدين، وهي الرسالة التي جاءت في إطار لقاء عفوي جمعه بمحبيه خلال وجوده بإحدى المدن الساحلية.

ويُعد تعبير «نمبر وان» من العبارات المرتبطة باسم محمد رمضان، بعدما قدم أغنيته الشهيرة «Number One»، التي حققت انتشارًا واسعًا منذ طرحها.