تعزيز الاندماج الاقتصادي.. رئيس هيئة الاستعلامات: الاهتمام المصري بأفريقيا ممتد منذ سنوات

كشف السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الحضور الكبير من القادة والمسؤولين الأفارقة في منتدى العلمين أفريقيا للأعمال المنعقد بالعلمين يأتي في إطار الثقة لتعزيز الاندماج الاقتصادي والبحث عن فرص لتعزيز التبادل التجاري.

وتابع، خلال لقائه مع مراسل برنامج على مسئوليتي، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، أن أفريقيا مليئة بالفرص الواعدة، موضحا أن استضافة مصر لهذا المنتدى هو سبب الحضور الكثيف.

وأكد أن المنطقة الاقتصادية للقارة الأفريقية في غاية الأهمية وسوف توفر فرص كثيرة للتبادل الاقتصادي الأفريقي ومصر بذلك جهود كبيرة لهذه الاتفاقية.

وأوضح السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن هذا المنتدى سوف يؤدي بالعلاقات المصرية الأفريقية إلى أفاق أرحب.

واختتم أن الاهتمام المصري بالقارة الأفريقية ممتد منذ سنوات طويلة، ولكن مع تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية كان هناك زخم في هذه العلاقات من خلال الزيارات الكثيرة التي أجراها للقارة وتشجيع القطاع على الخاص على الاستثمار في القارة.