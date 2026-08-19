«أفضل ما في جمهوري».. محمد رمضان يعلّق على حضور «مُسنّة» حفله بالساحل الشمالي

تحدّث الفنان محمد رمضان، على حضور سيدة مُسنّة حفله الغنائى الأخير فى الساحل الشمالى.

وشارك محمد رمضان صورة للسيدة من الحفل عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى، وكتب: «أفضل ما فى جمهوري هو أنه مهما تقدّم بهم العمر، ستبقى قلوبهم شابة دائمًا».

وكان الحفل السابق لمحمد رمضان قد شهد حالة من التكدس والتدافع بين الجمهور، ما أثار انتقادات وجدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، قبل أن يشارك رمضان صورًا من حفله الجديد، مرفقًا بها رسالته التى حملت طابعًا غامضًا.

وكان علّق الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على الجدل الذى أُثير مؤخرًا بشأن حفل الفنان محمد رمضان فى الساحل الشمالى، مؤكدًا أن ما حدث أثار غضبه وحزنه، وأنه بصدد اتخاذ قرار حاسم بشأن ضوابط الحفلات.