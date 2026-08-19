بالعكاز .. ظافر العابدين يعلن إصابته بكسر في القدم

أعلن الفنان ظافر العابدين، تعرّضه لكسر في القدم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلّق ظافر العابدين، على صورة له بالعكاز وكتب: “الحمد لله على كل شيء”.

وكان قد حقق فيلم الإثارة التونسي صوفيا للمخرج ظافر العابدين نجاحا مميزا خلال عرضه بمهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي، وهو العرض الأول للفيلم بأمريكا الشمالية بحضور مخرج الفيلم وبطله ظافر العابدين.

واستكمالًا لهذه الجولة السينمائية المميزة، يشارك الفيلم في الدورة ال12 من مهرجان مانشستر السينمائي (19 - 29 مارس) بالمملكة المتحدة.

وقد شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش وقُوبل بتصفيق وترحاب من الجمهور، وهو إنتاج تونسي بريطاني مشترك.

تدور أحداثه حول إميلي التي تغادر لندن متجهة إلى تونس، على أمل أن تساعد ابنتها صوفيا على إعـادة الوصل مع زوجها هشام بعد انفصالهما. لكن ما كان من المفترض أن يكون لقاءً هادئًا، يتحول إلى كابوس حيـن تختفي صوفيـا فجأة.